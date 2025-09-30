Раскрыто количество брендов автомобилей, производимых в России

Алиханов: в России производится более 20 брендов авто
На конвейер уже поставлена новая Lada Iskra, минивэн Sollers SP7 и ряд других моделей новых автомарок
В России организовано производство легковых автомобилей более 20 брендов, а на сборочных линиях выпускается около 50 различных моделей, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. По словам министра, отечественный автопром уже не ограничивается привычным для многих «Автовазом», а включает широкий перечень марок и моделей, созданных на российских заводах.

«Говоря о российском автопроме, для многих привычным шаблоном остается отождествление всей отрасли с „Автовазом“ — конечно, это одно из наших ключевых предприятий с самыми значительными объемами производства, но я обращу внимание, что только в легковом сегменте у нас в стране производятся автомобили более 20 брендов», — рассказал министр в интервью ТАСС. Алиханов подчеркнул, что в стране разработаны и серийно производятся автомобили с различными типами двигателей: от классических бензиновых и дизельных до газомоторных установок, электромобилей и последовательных гибридов.

В ведомстве также сообщили о расширении модельного ряда и запуске новых автомобилей в текущем году. Так, на конвейер уже поставлены новая Lada Iskra, минивэн Sollers SP7, несколько моделей российского бренда Tenet и гибриды Voyah.

По информации Минпромторга, развитие автопрома стало возможным благодаря внедрению собственных инженерных решений и запуску новых производственных площадок. Ожидается, что расширение линейки моделей и технологий позволит российскому автомобильному рынку сохранить устойчивый рост и повысить уровень локализации производства.

