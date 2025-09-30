СВР: Киев планирует спровоцировать Европу на военный ответ России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украина намерена организовать заброску на территорию Польши диверсионно-разведывательной группы
Украина намерена организовать заброску на территорию Польши диверсионно-разведывательной группы Фото:

Украина планирует масштабную провокацию с целью втянуть европейские страны в прямой военный конфликт с Россией. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«В Киеве рассчитывают побудить страны Европы к максимально жесткому, желательно военному ответу России», — говорится в сообщении. Украинская сторона намерена организовать заброску на территорию Польши диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). В составе этой группы будут находиться лица, выдающие себя за военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина планирует масштабную провокацию с целью втянуть европейские страны в прямой военный конфликт с Россией. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. «В Киеве рассчитывают побудить страны Европы к максимально жесткому, желательно военному ответу России», — говорится в сообщении. Украинская сторона намерена организовать заброску на территорию Польши диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). В составе этой группы будут находиться лица, выдающие себя за военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...