СВР: Киев планирует спровоцировать Европу на военный ответ России

Украина планирует масштабную провокацию с целью втянуть европейские страны в прямой военный конфликт с Россией. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
«В Киеве рассчитывают побудить страны Европы к максимально жесткому, желательно военному ответу России», — говорится в сообщении. Украинская сторона намерена организовать заброску на территорию Польши диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). В составе этой группы будут находиться лица, выдающие себя за военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии.
