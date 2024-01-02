В «Столото» рассказали, как проводился розыгрыш «Новогоднего миллиарда»

В «Столото» заявили об отсутствии нарушений при розыгрыше миллиарда

02 января 2024 в 14:29 Размер текста - 17 +

«Новогодний миллиард» от «Столото» прошел без нарушений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» прошел без нарушений. Тиражная комиссия провела проверку и убедилась в этом, сообщили в пресс-службе гослотереи «Столото». «Розыгрыш „Новогоднего миллиарда“ прошел под контролем тиражной комиссии, которая убедилась, что выигрышная комбинация была сформирована случайным образом, а также подтвердила отсутствие нарушений в проведении розыгрыша», — рассказали представители «Столото» в своем telegram-канале. В ходе проверки члены комиссии проверяли мешочки и бочонки на интактность. То есть, объект был целым и ни с чем посторонним не соприкасался. Также была проведена проверка на температурные аномалии. Результаты были зафиксированы в протоколе. Кроме того, к проверке были привлечены специалисты компании F.A.C.C.T. Они специализируются на киберпреступлениях. Эксперты убедились, что лотерейные билеты были проданы с зарегистрированными комбинациями. «Новогодний миллиард» был проведен 1 января. По итогу победителем стал житель Тюмени. На руки он получит 850 миллионов, остальные пойдут на уплату налога. URA.RU также рассказывало, что стало с победителями прошлых лет.

Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» прошел без нарушений. Тиражная комиссия провела проверку и убедилась в этом, сообщили в пресс-службе гослотереи «Столото». «Розыгрыш „Новогоднего миллиарда“ прошел под контролем тиражной комиссии, которая убедилась, что выигрышная комбинация была сформирована случайным образом, а также подтвердила отсутствие нарушений в проведении розыгрыша», — рассказали представители «Столото» в своем telegram-канале. В ходе проверки члены комиссии проверяли мешочки и бочонки на интактность. То есть, объект был целым и ни с чем посторонним не соприкасался. Также была проведена проверка на температурные аномалии. Результаты были зафиксированы в протоколе. Кроме того, к проверке были привлечены специалисты компании F.A.C.C.T. Они специализируются на киберпреступлениях. Эксперты убедились, что лотерейные билеты были проданы с зарегистрированными комбинациями. «Новогодний миллиард» был проведен 1 января. По итогу победителем стал житель Тюмени. На руки он получит 850 миллионов, остальные пойдут на уплату налога. URA.RU также рассказывало, что стало с победителями прошлых лет.