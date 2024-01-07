Япония выделит Украине 37 млн долларов на борьбу с российскими беспилотниками

07 января 2024 в 17:58 Размер текста - 17 +

Япония выделит Киеву деньги для систем обнаружения беспилотников, заявила Камивака Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Япония внесет в фонд НАТО порядка 37 млн долларов для выделения Киеву систем по выявлению беспилотников. Об этом сообщила глава МИД Японии Еко Камикава. «Япония полна решимости поддержать Украину… Мы выделим 37 миллионов долларов на создание системы обнаружения дронов», — передает Сheyenne Post слова Камивака. Такое объявление она сделала по приезду в Киев на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В МИД Японии заявили, что министр обсудит в Киеве вопросы поддержки Украины и пути достижения продолжительного мира и проведет совместную с Украиной конференцию по восстановлению. Кроме того, Камивака примет участие в церемонии передачи Украине крупногабаритного энергетического оборудования, которое понадобится для подготовки к зиме. Ранее сообщалось, что Япония намерена выделить новый пакет помощи Киеву. Его сумма составит 4,5 млрд долларов, передает RT.

Япония внесет в фонд НАТО порядка 37 млн долларов для выделения Киеву систем по выявлению беспилотников. Об этом сообщила глава МИД Японии Еко Камикава. «Япония полна решимости поддержать Украину… Мы выделим 37 миллионов долларов на создание системы обнаружения дронов», — передает Сheyenne Post слова Камивака. Такое объявление она сделала по приезду в Киев на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В МИД Японии заявили, что министр обсудит в Киеве вопросы поддержки Украины и пути достижения продолжительного мира и проведет совместную с Украиной конференцию по восстановлению. Кроме того, Камивака примет участие в церемонии передачи Украине крупногабаритного энергетического оборудования, которое понадобится для подготовки к зиме. Ранее сообщалось, что Япония намерена выделить новый пакет помощи Киеву. Его сумма составит 4,5 млрд долларов, передает RT.