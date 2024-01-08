Ради победы в президентских выборах действующий президент США Джо Байден может вытворить что угодно. Таким мнением поделился бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
«Время сейчас очень непростое, в этом году пройдут выборы. Я боюсь того, что решит сделать президент», — подчеркнул эксперт. Видео с ним выложено на YouTube-канале Judging Freedom. Он пояснил, что его победа на предстоящих выборах во многом зависит от ситуации на Украине, поэтому глава Белого дома может прибегнуть к неожиданным средствам ради сохранения кресла.
Ранее американский профессор стратегических исследований Филлипс П. О’Брайен говорил о том, что администрация президента США Джо Байдена, как и он сам, никогда не хотели победы Украине в конфликте с Россией. Он отметил, что Вашингтон помогает Киеву только с одной целью — навязать свою собственную волю.
Ради победы в президентских выборах действующий президент США Джо Байден может вытворить что угодно. Таким мнением поделился бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. «Время сейчас очень непростое, в этом году пройдут выборы. Я боюсь того, что решит сделать президент», — подчеркнул эксперт. Видео с ним выложено на YouTube-канале Judging Freedom. Он пояснил, что его победа на предстоящих выборах во многом зависит от ситуации на Украине, поэтому глава Белого дома может прибегнуть к неожиданным средствам ради сохранения кресла. Ранее американский профессор стратегических исследований Филлипс П. О’Брайен говорил о том, что администрация президента США Джо Байдена, как и он сам, никогда не хотели победы Украине в конфликте с Россией. Он отметил, что Вашингтон помогает Киеву только с одной целью — навязать свою собственную волю.