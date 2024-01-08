Экс-аналитик ЦРУ предсказал неожиданные выходки Байдена на Украине

Экс-аналитик ЦРУ: Байден пойдет на отчаянные меры на Украине перед выборами
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Байден ради переизбрания на новый срок может пойти на отчаянные меры на Украине, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Ради победы в президентских выборах действующий президент США Джо Байден может вытворить что угодно. Таким мнением поделился бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

«Время сейчас очень непростое, в этом году пройдут выборы. Я боюсь того, что решит сделать президент», — подчеркнул эксперт. Видео с ним выложено на YouTube-канале Judging Freedom. Он пояснил, что его победа на предстоящих выборах во многом зависит от ситуации на Украине, поэтому глава Белого дома может прибегнуть к неожиданным средствам ради сохранения кресла.

Ранее американский профессор стратегических исследований Филлипс П. О’Брайен говорил о том, что администрация президента США Джо Байдена, как и он сам, никогда не хотели победы Украине в конфликте с Россией. Он отметил, что Вашингтон помогает Киеву только с одной целью — навязать свою собственную волю.

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Ради победы в президентских выборах действующий президент США Джо Байден может вытворить что угодно. Таким мнением поделился бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. «Время сейчас очень непростое, в этом году пройдут выборы. Я боюсь того, что решит сделать президент», — подчеркнул эксперт. Видео с ним выложено на YouTube-канале Judging Freedom. Он пояснил, что его победа на предстоящих выборах во многом зависит от ситуации на Украине, поэтому глава Белого дома может прибегнуть к неожиданным средствам ради сохранения кресла. Ранее американский профессор стратегических исследований Филлипс П. О’Брайен говорил о том, что администрация президента США Джо Байдена, как и он сам, никогда не хотели победы Украине в конфликте с Россией. Он отметил, что Вашингтон помогает Киеву только с одной целью — навязать свою собственную волю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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