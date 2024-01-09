Бывшие топ-менеджеры «Тинькофф» открыли свой банк на Филиппинах

Бывшие топ-менеджеры Тинькофф Банка Павел Федоров и Георгий Чесаков купили банк на Филиппинах для развития своего финансово-технического сервиса, основанного еще в 2022 году. Об этом рассказал сам Федоров.
«[После покупки банка] мы сможем привлекать депозиты, выпускать пластиковые дебетовые и кредитные карты. Можем финансировать средний и малый бизнес, оказывая весь спектр банковских услуг миллионам филиппинцев и малым и средним предприятиям», — заявил Павел Федоров агентству РБК.
При этом покупка банка была обусловлена развитием стартапа Salmon — финтех-сервиса, запущенного Чесаковым и Федоровым летом 2022 года. По словам экс-топ-менеджера, куда проще было основать свой банк, чтобы иметь все преимущества проекта и ни от кого не зависеть. Уточняется, что филиппинское финучреждение работает с 1963 года. Также собеседник агентства не стал раскрывать стоимость сделки.
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