Бывшие топ-менеджеры «Тинькофф» открыли свой банк на Филиппинах

09 января 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

Собственный банк на Филиппинах обусловлен развитием стартапа Salmon, сказал Павел Федоров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшие топ-менеджеры Тинькофф Банка Павел Федоров и Георгий Чесаков купили банк на Филиппинах для развития своего финансово-технического сервиса, основанного еще в 2022 году. Об этом рассказал сам Федоров. «[После покупки банка] мы сможем привлекать депозиты, выпускать пластиковые дебетовые и кредитные карты. Можем финансировать средний и малый бизнес, оказывая весь спектр банковских услуг миллионам филиппинцев и малым и средним предприятиям», — заявил Павел Федоров агентству РБК. При этом покупка банка была обусловлена развитием стартапа Salmon — финтех-сервиса, запущенного Чесаковым и Федоровым летом 2022 года. По словам экс-топ-менеджера, куда проще было основать свой банк, чтобы иметь все преимущества проекта и ни от кого не зависеть. Уточняется, что филиппинское финучреждение работает с 1963 года. Также собеседник агентства не стал раскрывать стоимость сделки.

Бывшие топ-менеджеры Тинькофф Банка Павел Федоров и Георгий Чесаков купили банк на Филиппинах для развития своего финансово-технического сервиса, основанного еще в 2022 году. Об этом рассказал сам Федоров. «[После покупки банка] мы сможем привлекать депозиты, выпускать пластиковые дебетовые и кредитные карты. Можем финансировать средний и малый бизнес, оказывая весь спектр банковских услуг миллионам филиппинцев и малым и средним предприятиям», — заявил Павел Федоров агентству РБК. При этом покупка банка была обусловлена развитием стартапа Salmon — финтех-сервиса, запущенного Чесаковым и Федоровым летом 2022 года. По словам экс-топ-менеджера, куда проще было основать свой банк, чтобы иметь все преимущества проекта и ни от кого не зависеть. Уточняется, что филиппинское финучреждение работает с 1963 года. Также собеседник агентства не стал раскрывать стоимость сделки.