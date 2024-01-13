Россия обогнала США по росту пенсий

Россия вошла в топ стран с самым заметным ростом пенсий

13 января 2024 в 11:28 Размер текста - 17 +

Рост пенсий в России составил 2,4% с начала 2023 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россия вошла в список крупнейших экономик с самым заметным ростом пенсий за начало 2023 года, заняв в перечне пятое место и обогнав США. Это следует из данных Росстата и государств-участников Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). «Пятерку стран с самым заметным увеличением пенсий замыкает Россия с ростом пенсионных выплат в 2,4% [за начало 2023 года]», — передает данные РИА Новости. Уточняется, что РФ уступила Турции с ростом пенсий на 17,4%, Мексике, где выплаты увеличились на 15,6%, Бельгии и Испании с показателями роста 2,8% и 2,5% соответственно. При этом она обогнала США. Ранее сообщалось, что пенсии в России выросли на 7,5% с 1 января 2024 года. Индексация была проведена в соответствии с прогнозом правительства, согласно которому инфляция по итогам 2023 года должна была составить как раз 7,5%, пишет MK.RU .

Россия вошла в список крупнейших экономик с самым заметным ростом пенсий за начало 2023 года, заняв в перечне пятое место и обогнав США. Это следует из данных Росстата и государств-участников Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). «Пятерку стран с самым заметным увеличением пенсий замыкает Россия с ростом пенсионных выплат в 2,4% [за начало 2023 года]», — передает данные РИА Новости. Уточняется, что РФ уступила Турции с ростом пенсий на 17,4%, Мексике, где выплаты увеличились на 15,6%, Бельгии и Испании с показателями роста 2,8% и 2,5% соответственно. При этом она обогнала США. Ранее сообщалось, что пенсии в России выросли на 7,5% с 1 января 2024 года. Индексация была проведена в соответствии с прогнозом правительства, согласно которому инфляция по итогам 2023 года должна была составить как раз 7,5%, пишет MK.RU.