Россия обогнала США по росту пенсий

Россия вошла в топ стран с самым заметным ростом пенсий
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Рост пенсий в России составил 2,4% с начала 2023 года Фото:

Россия вошла в список крупнейших экономик с самым заметным ростом пенсий за начало 2023 года, заняв в перечне пятое место и обогнав США. Это следует из данных Росстата и государств-участников Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

«Пятерку стран с самым заметным увеличением пенсий замыкает Россия с ростом пенсионных выплат в 2,4% [за начало 2023 года]», — передает данные РИА Новости. Уточняется, что РФ уступила Турции с ростом пенсий на 17,4%, Мексике, где выплаты увеличились на 15,6%, Бельгии и Испании с показателями роста 2,8% и 2,5% соответственно. При этом она обогнала США.

Ранее сообщалось, что пенсии в России выросли на 7,5% с 1 января 2024 года. Индексация была проведена в соответствии с прогнозом правительства, согласно которому инфляция по итогам 2023 года должна была составить как раз 7,5%, пишет MK.RU.

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Россия вошла в список крупнейших экономик с самым заметным ростом пенсий за начало 2023 года, заняв в перечне пятое место и обогнав США. Это следует из данных Росстата и государств-участников Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). «Пятерку стран с самым заметным увеличением пенсий замыкает Россия с ростом пенсионных выплат в 2,4% [за начало 2023 года]», — передает данные РИА Новости. Уточняется, что РФ уступила Турции с ростом пенсий на 17,4%, Мексике, где выплаты увеличились на 15,6%, Бельгии и Испании с показателями роста 2,8% и 2,5% соответственно. При этом она обогнала США. Ранее сообщалось, что пенсии в России выросли на 7,5% с 1 января 2024 года. Индексация была проведена в соответствии с прогнозом правительства, согласно которому инфляция по итогам 2023 года должна была составить как раз 7,5%, пишет MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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