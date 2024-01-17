Челябинским предприятиям хотят продлить аренду земельных участков за один рубль

18 января 2024 в 02:34 Размер текста - 17 +

Власти региона стимулируют заводы, работающие на импортозамещение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Комитет по экономической политике Законодательного собрания Челябинской области обсудил вопрос о продлении льготной аренды в размере один рубль за государственные земельные участки для ряда предприятий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЗСО. «Мы обсудили продление законопроекта, который был принят по инициативе губернатора Алексея Текслера. Его суть в том, что без проведения торгов предоставляются участки по льготной аренде. Сегодня порядка 39 предприятий заключили данные договора», — рассказал председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле. Законодательная инициатива подготовлена председателем Заксобрания Олегом Гербером, депутатами Алексеем Денисенко, Евгением Илле, Дмитрием Клеутиным и Вадимом Ромасенко. Перечень импортозамещающей продукции устанавливается министерством промышленности, новых технологий и природных ресурсов области. «Мы хотим изучить вопрос, какую продукцию они выпускают. В каком объеме, какая квадратура земельных участков необходима», — добавил Илле. В пресс-службе ЗСО отметили, что Текслер в 2022 году внес законопроект об установлении льготной арендной платы в размере одного рубля по договорам аренды земельных участков, находящихся в госсобственности региона. Эта льгота касается тех, кто занимается производством продукции для обеспечения импортозамещения. Указанная льгота была продлена в 2023 году и депутаты своим законопроектом предлагают сохранить ее и в 2024 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Комитет по экономической политике Законодательного собрания Челябинской области обсудил вопрос о продлении льготной аренды в размере один рубль за государственные земельные участки для ряда предприятий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЗСО. «Мы обсудили продление законопроекта, который был принят по инициативе губернатора Алексея Текслера. Его суть в том, что без проведения торгов предоставляются участки по льготной аренде. Сегодня порядка 39 предприятий заключили данные договора», — рассказал председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле. Законодательная инициатива подготовлена председателем Заксобрания Олегом Гербером, депутатами Алексеем Денисенко, Евгением Илле, Дмитрием Клеутиным и Вадимом Ромасенко. Перечень импортозамещающей продукции устанавливается министерством промышленности, новых технологий и природных ресурсов области. «Мы хотим изучить вопрос, какую продукцию они выпускают. В каком объеме, какая квадратура земельных участков необходима», — добавил Илле. В пресс-службе ЗСО отметили, что Текслер в 2022 году внес законопроект об установлении льготной арендной платы в размере одного рубля по договорам аренды земельных участков, находящихся в госсобственности региона. Эта льгота касается тех, кто занимается производством продукции для обеспечения импортозамещения. Указанная льгота была продлена в 2023 году и депутаты своим законопроектом предлагают сохранить ее и в 2024 году.