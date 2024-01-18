Глава СК заинтересовался делом пропавшего пять лет назад свердловчанина

18 января 2024 в 22:49 Размер текста - 17 +

Бастрыкин взял на контроль дело пропавшего в 2019 году Антона Осипенко Фото: Следственный комитет РФ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, связанному с исчезновением в 2019 году 22-летнего мужчины в Кушве (Свердловская область). Информация размещена в telegram-канале ведомства. «Александр Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах», — сказано в сообщении. Отмечается, что исполнение этого поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Житель Свердловской области обратился в социальной сети в СК России, выражая несогласие с ходом расследования безвестного исчезновения его 22-летнего сына. Вероятно, речь идет об Антоне Осипенко, который пропал в 2019 году в ночь со 2 на 3 февраля. По словам Андрея Осипенко (отец Антона), в этот день молодой человек пытался добраться домой из поселка Восток возле Кушвы. Однако дом, где жил Антон, находился на краю леса и таксисты туда не ездили. Далее пропавший отправился до стоянки такси на станции. Там его остановили гаишники и составили протокол за то, что он шел не по той стороне дороги. После этого Антона больше не видели, говорит отец. Отмечается, что видеозапись из машины гаишников показала, что Антон был трезв и адекватен. URA.RU писало, что отец пропавшего ранее обвинял полицейских в «создании видимости работы». В июне 2019 года, спустя четыре месяца после пропажи, никаких результатов от поиска Антона не было. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, связанному с исчезновением в 2019 году 22-летнего мужчины в Кушве (Свердловская область). Информация размещена в telegram-канале ведомства. «Александр Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах», — сказано в сообщении. Отмечается, что исполнение этого поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Житель Свердловской области обратился в социальной сети в СК России, выражая несогласие с ходом расследования безвестного исчезновения его 22-летнего сына. Вероятно, речь идет об Антоне Осипенко, который пропал в 2019 году в ночь со 2 на 3 февраля. По словам Андрея Осипенко (отец Антона), в этот день молодой человек пытался добраться домой из поселка Восток возле Кушвы. Однако дом, где жил Антон, находился на краю леса и таксисты туда не ездили. Далее пропавший отправился до стоянки такси на станции. Там его остановили гаишники и составили протокол за то, что он шел не по той стороне дороги. После этого Антона больше не видели, говорит отец. Отмечается, что видеозапись из машины гаишников показала, что Антон был трезв и адекватен. URA.RU писало, что отец пропавшего ранее обвинял полицейских в «создании видимости работы». В июне 2019 года, спустя четыре месяца после пропажи, никаких результатов от поиска Антона не было.