Выживших после авиакатастрофы в Афганистане передали «Талибану»*

Россиян, которые выжили при крушении самолета в Афганистане, передали движению «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщил telegram-канал Mash. Информацию подтвердил пресс-секретарь губернатора Талибана в Бадахшане Забихулла Амири.
«Выживших пассажиров лайнера Falcon 10, разбившегося в Афганистане, передали представителям местных властей. Им оказывается помощь», — говорится в сообщении.
По данным Росавиации, при крушении российского самолета Falcon 10 в Афганистане четыре человека смогли выжить. Судьба двоих неизвестна.
* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.
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