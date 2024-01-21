21 января 2024

Выживших после авиакатастрофы в Афганистане передали «Талибану»*

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Выживших пассажиров Falcon 10 передали афганским властям Фото:
новость из сюжета
В горах Афганистана разбился самолет Falcon 10 с двумя россиянами на борту

Россиян, которые выжили при крушении самолета в Афганистане, передали движению «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщил telegram-канал Mash. Информацию подтвердил пресс-секретарь губернатора Талибана в Бадахшане Забихулла Амири.

«Выживших пассажиров лайнера Falcon 10, разбившегося в Афганистане, передали представителям местных властей. Им оказывается помощь», — говорится в сообщении.

По данным Росавиации, при крушении российского самолета Falcon 10 в Афганистане четыре человека смогли выжить. Судьба двоих неизвестна.

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.

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Россиян, которые выжили при крушении самолета в Афганистане, передали движению «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщил telegram-канал Mash. Информацию подтвердил пресс-секретарь губернатора Талибана в Бадахшане Забихулла Амири. «Выживших пассажиров лайнера Falcon 10, разбившегося в Афганистане, передали представителям местных властей. Им оказывается помощь», — говорится в сообщении. По данным Росавиации, при крушении российского самолета Falcon 10 в Афганистане четыре человека смогли выжить. Судьба двоих неизвестна. * «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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