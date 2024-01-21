Выживших после авиакатастрофы в Афганистане передали «Талибану»*

22 января 2024 в 00:47 Размер текста - 17 +

Выживших пассажиров Falcon 10 передали афганским властям Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В горах Афганистана разбился самолет Falcon 10 с двумя россиянами на борту Россиян, которые выжили при крушении самолета в Афганистане, передали движению «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщил telegram-канал Mash. Информацию подтвердил пресс-секретарь губернатора Талибана в Бадахшане Забихулла Амири. «Выживших пассажиров лайнера Falcon 10, разбившегося в Афганистане, передали представителям местных властей. Им оказывается помощь», — говорится в сообщении. По данным Росавиации, при крушении российского самолета Falcon 10 в Афганистане четыре человека смогли выжить. Судьба двоих неизвестна. * «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.

Россиян, которые выжили при крушении самолета в Афганистане, передали движению «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщил telegram-канал Mash. Информацию подтвердил пресс-секретарь губернатора Талибана в Бадахшане Забихулла Амири. «Выживших пассажиров лайнера Falcon 10, разбившегося в Афганистане, передали представителям местных властей. Им оказывается помощь», — говорится в сообщении. По данным Росавиации, при крушении российского самолета Falcon 10 в Афганистане четыре человека смогли выжить. Судьба двоих неизвестна. * «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.