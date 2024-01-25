Картополов: РФ будет вести переговоры «хоть с чертом» по пленным россиянам

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Россия будет вести переговоры по военнопленным, заявил Андрей Картаполов Фото:
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Россия будет общаться «хоть с чертом», поскольку не может бросить своих пленных военнослужащих. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Мы не можем бросить наших ребят, поэтому будем разговаривать хоть с чертом, работать хоть с нечистым», — сказал Картаполов, комментируя дальнейший обмен пленными с Украиной. Информацию передает РИА Новости. Он добавил, что другого выхода нет, а вытаскивать бойцов нужно, поэтому РФ будет вести переговоры.

Ранее в Белгородской области потерпел крушение военный самолет Ил-76 с украинскими военнопленными. Минобороны РФ заявило, что самолет сбили ВСУ. США призвали Россию и Украину провести расследование обстоятельств крушения военного самолета. URA.RU писало о деталях трагедии. Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по факту падения военного самолета Ил-76.

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Россия будет общаться «хоть с чертом», поскольку не может бросить своих пленных военнослужащих. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Мы не можем бросить наших ребят, поэтому будем разговаривать хоть с чертом, работать хоть с нечистым», — сказал Картаполов, комментируя дальнейший обмен пленными с Украиной. Информацию передает РИА Новости. Он добавил, что другого выхода нет, а вытаскивать бойцов нужно, поэтому РФ будет вести переговоры. Ранее в Белгородской области потерпел крушение военный самолет Ил-76 с украинскими военнопленными. Минобороны РФ заявило, что самолет сбили ВСУ. США призвали Россию и Украину провести расследование обстоятельств крушения военного самолета. URA.RU писало о деталях трагедии. Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по факту падения военного самолета Ил-76.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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