Мишустин поручил упростить медкомиссию для будущих контрактников

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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, мишустин михаил
Михаил Мишустин сократил медкомиссию для контрактников до одного этапа Фото:

Россияне, которые добровольно поступают на военную службу по контракту, будут проходить медкомиссию в упрощенном порядке. Такое поручение дал глава российского правительства Михаил Мишустин.

«Россияне, добровольно поступающие на военную службу по контракту, будут проходить медкомиссию в упрощенном порядке», — говорится в постановлении Михаила Мишустина. Оно находится в распоряжении ТАСС.

Уточняется, что раньше медобследование состояло из предварительного освидетельствования в муниципальном военкомате и окончательного в региональном. После поручения премьер-министра комиссия будет проходить в один этап.

Ранее глава правительства поручил предоставить равные условия участвующим в спецоперации мобилизованным, контрактникам, а также добровольцам из ДНР и ЛНР. Уточняется, что речь идет о социальных гарантиях для бойцов.

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Россияне, которые добровольно поступают на военную службу по контракту, будут проходить медкомиссию в упрощенном порядке. Такое поручение дал глава российского правительства Михаил Мишустин. «Россияне, добровольно поступающие на военную службу по контракту, будут проходить медкомиссию в упрощенном порядке», — говорится в постановлении Михаила Мишустина. Оно находится в распоряжении ТАСС. Уточняется, что раньше медобследование состояло из предварительного освидетельствования в муниципальном военкомате и окончательного в региональном. После поручения премьер-министра комиссия будет проходить в один этап. Ранее глава правительства поручил предоставить равные условия участвующим в спецоперации мобилизованным, контрактникам, а также добровольцам из ДНР и ЛНР. Уточняется, что речь идет о социальных гарантиях для бойцов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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