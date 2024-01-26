Мишустин поручил упростить медкомиссию для будущих контрактников

26 января 2024 в 22:43 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин сократил медкомиссию для контрактников до одного этапа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россияне, которые добровольно поступают на военную службу по контракту, будут проходить медкомиссию в упрощенном порядке. Такое поручение дал глава российского правительства Михаил Мишустин. «Россияне, добровольно поступающие на военную службу по контракту, будут проходить медкомиссию в упрощенном порядке», — говорится в постановлении Михаила Мишустина. Оно находится в распоряжении ТАСС. Уточняется, что раньше медобследование состояло из предварительного освидетельствования в муниципальном военкомате и окончательного в региональном. После поручения премьер-министра комиссия будет проходить в один этап. Ранее глава правительства поручил предоставить равные условия участвующим в спецоперации мобилизованным, контрактникам, а также добровольцам из ДНР и ЛНР. Уточняется, что речь идет о социальных гарантиях для бойцов.

Россияне, которые добровольно поступают на военную службу по контракту, будут проходить медкомиссию в упрощенном порядке. Такое поручение дал глава российского правительства Михаил Мишустин. «Россияне, добровольно поступающие на военную службу по контракту, будут проходить медкомиссию в упрощенном порядке», — говорится в постановлении Михаила Мишустина. Оно находится в распоряжении ТАСС. Уточняется, что раньше медобследование состояло из предварительного освидетельствования в муниципальном военкомате и окончательного в региональном. После поручения премьер-министра комиссия будет проходить в один этап. Ранее глава правительства поручил предоставить равные условия участвующим в спецоперации мобилизованным, контрактникам, а также добровольцам из ДНР и ЛНР. Уточняется, что речь идет о социальных гарантиях для бойцов.