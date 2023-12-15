Мишустин призвал предоставить равные условия всем участникам СВО

Всем участникам СВО должны быть предоставлены равные права и социальные гарантии
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал предоставить участникам спецоперации, а также мобилизованным, контрактникам и добровольцам из ДНР и ЛНР, равные условия. Они касаются прав и социальных гарантий граждан. Об этом сообщает правительство России.
«Проработать действующее регулирование, чтобы в полной мере обеспечить права и социальные гарантии для всех граждан, которые сейчас участвуют в спецоперации», — передает
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