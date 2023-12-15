Мишустин призвал предоставить равные условия всем участникам СВО

15 декабря 2023 в 17:39 Размер текста - 17 +

Всем участникам СВО должны быть предоставлены равные права и социальные гарантии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал предоставить участникам спецоперации, а также мобилизованным, контрактникам и добровольцам из ДНР и ЛНР, равные условия. Они касаются прав и социальных гарантий граждан. Об этом сообщает правительство России. «Проработать действующее регулирование, чтобы в полной мере обеспечить права и социальные гарантии для всех граждан, которые сейчас участвуют в спецоперации», — передает правительство страны слова Мишустина. Он добавил, что в данный список также войдут контрактники, мобилизованные и добровольцы из ЛНР и ДНР.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал предоставить участникам спецоперации, а также мобилизованным, контрактникам и добровольцам из ДНР и ЛНР, равные условия. Они касаются прав и социальных гарантий граждан. Об этом сообщает правительство России. «Проработать действующее регулирование, чтобы в полной мере обеспечить права и социальные гарантии для всех граждан, которые сейчас участвуют в спецоперации», — передает правительство страны слова Мишустина. Он добавил, что в данный список также войдут контрактники, мобилизованные и добровольцы из ЛНР и ДНР.