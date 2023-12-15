Мишустин призвал предоставить равные условия всем участникам СВО

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Всем участникам СВО должны быть предоставлены равные права и социальные гарантии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал предоставить участникам спецоперации, а также мобилизованным, контрактникам и добровольцам из ДНР и ЛНР, равные условия. Они касаются прав и социальных гарантий граждан. Об этом сообщает правительство России.

«Проработать действующее регулирование, чтобы в полной мере обеспечить права и социальные гарантии для всех граждан, которые сейчас участвуют в спецоперации», — передает правительство страны слова Мишустина. Он добавил, что в данный список также войдут контрактники, мобилизованные и добровольцы из ЛНР и ДНР.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал предоставить участникам спецоперации, а также мобилизованным, контрактникам и добровольцам из ДНР и ЛНР, равные условия. Они касаются прав и социальных гарантий граждан. Об этом сообщает правительство России. «Проработать действующее регулирование, чтобы в полной мере обеспечить права и социальные гарантии для всех граждан, которые сейчас участвуют в спецоперации», — передает правительство страны слова Мишустина. Он добавил, что в данный список также войдут контрактники, мобилизованные и добровольцы из ЛНР и ДНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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