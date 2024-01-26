Платформа Meta* (запрещена в РФ как экстремистская) не должна блокировать призывы к убийству русских. Такое мнение высказал аналитик Центра демократии и международного права Павел Бурдяк.
«Они (ВС РФ — прим. URA.RU.) не являются защищенной группой, соответственно, слова-эпитеты действуют в их адрес, и их не должно классифицировать как язык вражды», — сказал Бурдяк на конференции, его слова передает РИА Новости. Из его слов следует, что руководитель корпорации Марк Цукерберг должен прислушаться к его требованиям и вернуть право на призывы убивать русских.
Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион гордится тем, что ее внучка ненавидит русских. Она считает необходимым выгонять из Украины тех, кто не хочет говорить исключительно на украинском языке, пишет «Царьград».
* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская
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