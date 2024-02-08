Шойгу утвердил документы для компенсаций добровольцам на СВО

08 февраля 2024 в 20:21 Размер текста - 17 +

Согласно документу, который утвердил Шойгу, добровольцы на СВО получат компенсации Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил формы документов, которые нужны для выплаты компенсаций добровольцам на спецоперации. Это предусмотрено указом президента России Владимира Путина об обязательном государственном страховании жизни и здоровья россиян. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов. «Шойгу утвердил формы документов для компенсаций участникам добровольческих формирований», — говорится в документе . Также утверждена форма справки военно-врачебной комиссии о тяжести ранения, контузии, травмы и увечья. Ранее Путин подписал указ об обязательном государственном страховании жизни и здоровья граждан, которые принимают участие в боевых действиях в качестве добровольцев. В случае гибели бойца страховая выплата семье установлена в размере 3 131 729,56 рубля. При получении разных групп инвалидности — от 783 тысяч рублей. При этом 26 декабря 2023 года проиндексировал страховые компенсации участникам добровольческих формирований.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил формы документов, которые нужны для выплаты компенсаций добровольцам на спецоперации. Это предусмотрено указом президента России Владимира Путина об обязательном государственном страховании жизни и здоровья россиян. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов. «Шойгу утвердил формы документов для компенсаций участникам добровольческих формирований», — говорится в документе. Также утверждена форма справки военно-врачебной комиссии о тяжести ранения, контузии, травмы и увечья. Ранее Путин подписал указ об обязательном государственном страховании жизни и здоровья граждан, которые принимают участие в боевых действиях в качестве добровольцев. В случае гибели бойца страховая выплата семье установлена в размере 3 131 729,56 рубля. При получении разных групп инвалидности — от 783 тысяч рублей. При этом 26 декабря 2023 года проиндексировал страховые компенсации участникам добровольческих формирований.