Полковнику полиции грозит уголовное дело из-за премий своей возлюбленной

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Глава УГИБДД СО Алексей Кисляков. Екатеринбург, полковник полиции, полиция, полицейский
Полковник полиции испытывал симпатию к сотруднице своего отдела, пишет Baza Фото:

В полиции города Томска полковник выписывал неправомерные премии своей подчиненной, в которую он был влюблен. На правоохранителя может быть заведено уголовное дело за злоупотребление полномочиями.

«В Томске полковник полиции влюбился в подчиненную и запугивал коллег, которые об этом узнали. Он позволил женщине ничего не делать и выписывал ей премии», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что полковник незаконно выдавал ей премии и повышал в должности.

Несмотря на скрытность отношений, пара стала объектом внимания. Чтобы предотвратить разглашение, правоохранитель запугивал своих коллег. Однако начальство узнало о романе. Полковника ожидает проверка и возможное уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями, передали в telegram-канале.

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В полиции города Томска полковник выписывал неправомерные премии своей подчиненной, в которую он был влюблен. На правоохранителя может быть заведено уголовное дело за злоупотребление полномочиями. «В Томске полковник полиции влюбился в подчиненную и запугивал коллег, которые об этом узнали. Он позволил женщине ничего не делать и выписывал ей премии», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что полковник незаконно выдавал ей премии и повышал в должности. Несмотря на скрытность отношений, пара стала объектом внимания. Чтобы предотвратить разглашение, правоохранитель запугивал своих коллег. Однако начальство узнало о романе. Полковника ожидает проверка и возможное уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями, передали в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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