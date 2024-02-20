Полковнику полиции грозит уголовное дело из-за премий своей возлюбленной

20 февраля 2024 в 15:24 Размер текста - 17 +

Полковник полиции испытывал симпатию к сотруднице своего отдела, пишет Baza Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В полиции города Томска полковник выписывал неправомерные премии своей подчиненной, в которую он был влюблен. На правоохранителя может быть заведено уголовное дело за злоупотребление полномочиями. «В Томске полковник полиции влюбился в подчиненную и запугивал коллег, которые об этом узнали. Он позволил женщине ничего не делать и выписывал ей премии», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что полковник незаконно выдавал ей премии и повышал в должности. Несмотря на скрытность отношений, пара стала объектом внимания. Чтобы предотвратить разглашение, правоохранитель запугивал своих коллег. Однако начальство узнало о романе. Полковника ожидает проверка и возможное уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями, передали в telegram-канале.

В полиции города Томска полковник выписывал неправомерные премии своей подчиненной, в которую он был влюблен. На правоохранителя может быть заведено уголовное дело за злоупотребление полномочиями. «В Томске полковник полиции влюбился в подчиненную и запугивал коллег, которые об этом узнали. Он позволил женщине ничего не делать и выписывал ей премии», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что полковник незаконно выдавал ей премии и повышал в должности. Несмотря на скрытность отношений, пара стала объектом внимания. Чтобы предотвратить разглашение, правоохранитель запугивал своих коллег. Однако начальство узнало о романе. Полковника ожидает проверка и возможное уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями, передали в telegram-канале.