Полковнику полиции грозит уголовное дело из-за премий своей возлюбленной

В полиции города Томска полковник выписывал неправомерные премии своей подчиненной, в которую он был влюблен. На правоохранителя может быть заведено уголовное дело за злоупотребление полномочиями.
«В Томске полковник полиции влюбился в подчиненную и запугивал коллег, которые об этом узнали. Он позволил женщине ничего не делать и выписывал ей премии», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что полковник незаконно выдавал ей премии и повышал в должности.
Несмотря на скрытность отношений, пара стала объектом внимания. Чтобы предотвратить разглашение, правоохранитель запугивал своих коллег. Однако начальство узнало о романе. Полковника ожидает проверка и возможное уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями, передали в telegram-канале.
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