Россия вышла из Европейской конвенции по предотвращению пыток

Госдума приняла решение об отказе от Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Одновременно были денонсированы протоколы № 1 и № 2 к этой конвенции, подписанные Россией в 1996 году и ратифицированные в 1998 году. Об этом свидетельствует соответствующий документ.
«Госдума денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания», — пишет «Интерфакс». Издание ссылается на официальный документ Госдумы.
Решение объясняется прекращением возможности России участвовать в работе Еврокомитета по предупреждению пыток. Как отмечается в пояснительной записке, после блокировки Советом Европы процесса избрания нового члена от РФ страна с декабря 2023 года не представлена в этом комитете.
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, комментируя решение журналистам, подчеркнул, что денонсация Европейской конвенции не приведет к снижению уровня международно-правовых гарантий в России в области предупреждения пыток. Жуков напомнил, что РФ продолжает участвовать в других ключевых международных договорах и протоколах, которые предусматривают стандарты защиты от пыток и механизмы контроля за их соблюдением.
