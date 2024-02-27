Автомобиль УАЗ, освященный в храме Луки Крымского в Челябинске перед отправкой на СВО, спас жизни бойцов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе челябинской митрополии, машина подорвалась на мине, но находившиеся в ней люди не пострадали.
«Машины больше нет, она подорвалась на противотанковой мине. Однако все, кто был внутри УАЗика, остались целы и невредимы!», — сообщили URA.RU в пресс-службе челябинской митрополии.
Там отметили, что автомобиль приобретали специально для нужд фронта на деньги прихожан храма. Перед самой отправкой в зону СВО техника была освящена. Выжившие бойцы благодарят настоятеля храма иерея Андрея Ковшевного, который, по их словам, вложил душу в каждое слово и движение, проводя обряд.
Машина подорвалась на мине, но находившиеся в ней бойцы не пострадали
Фото: пресс-служба Челябинской митрополии
По словам выживших военных, освещенная машина спасла им жизни
Автомобиль УАЗ, освященный в храме Луки Крымского в Челябинске перед отправкой на СВО, спас жизни бойцов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе челябинской митрополии, машина подорвалась на мине, но находившиеся в ней люди не пострадали. «Машины больше нет, она подорвалась на противотанковой мине. Однако все, кто был внутри УАЗика, остались целы и невредимы!», — сообщили URA.RU в пресс-службе челябинской митрополии. Там отметили, что автомобиль приобретали специально для нужд фронта на деньги прихожан храма. Перед самой отправкой в зону СВО техника была освящена. Выжившие бойцы благодарят настоятеля храма иерея Андрея Ковшевного, который, по их словам, вложил душу в каждое слово и движение, проводя обряд.