Освященный в Челябинске УАЗ спас жизни бойцам на СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День ВДВ. Курган , кадило, рпц, обряд освящения
Освященный автомобиль подорвался на мине, но находившиеся в нем бойцы выжили Фото:
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Автомобиль УАЗ, освященный в храме Луки Крымского в Челябинске перед отправкой на СВО, спас жизни бойцов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе челябинской митрополии, машина подорвалась на мине, но находившиеся в ней люди не пострадали.

«Машины больше нет, она подорвалась на противотанковой мине. Однако все, кто был внутри УАЗика, остались целы и невредимы!», — сообщили URA.RU в пресс-службе челябинской митрополии.

Там отметили, что автомобиль приобретали специально для нужд фронта на деньги прихожан храма. Перед самой отправкой в зону СВО техника была освящена. Выжившие бойцы благодарят настоятеля храма иерея Андрея Ковшевного, который, по их словам, вложил душу в каждое слово и движение, проводя обряд.

Машина подорвалась на мине, но находившиеся в ней бойцы не пострадали
Машина подорвалась на мине, но находившиеся в ней бойцы не пострадали
Фото:
По словам выживших военных, освещенная машина спасла им жизни
По словам выживших военных, освещенная машина спасла им жизни
Фото:

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Автомобиль УАЗ, освященный в храме Луки Крымского в Челябинске перед отправкой на СВО, спас жизни бойцов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе челябинской митрополии, машина подорвалась на мине, но находившиеся в ней люди не пострадали. «Машины больше нет, она подорвалась на противотанковой мине. Однако все, кто был внутри УАЗика, остались целы и невредимы!», — сообщили URA.RU в пресс-службе челябинской митрополии. Там отметили, что автомобиль приобретали специально для нужд фронта на деньги прихожан храма. Перед самой отправкой в зону СВО техника была освящена. Выжившие бойцы благодарят настоятеля храма иерея Андрея Ковшевного, который, по их словам, вложил душу в каждое слово и движение, проводя обряд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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