В стратегии научного развития Путин назвал внешние угрозы вызовами для России

В новой стратегии научно-технологического развития России, утвержденной президентом России Владимиром Путиным, перечислены такие внешние угрозы, как военные, террористические, биологические, а также появление новых инфекций. Они, по словам Путина, представляют вызовы для развития науки и технологий в стране.
«Новые внешние угрозы — военные, террористические, биологические, появление инфекций стали вызовами для научно-технологического развития России», — говорится в тексте документа. Стратегия также подчеркивает, что российская наука и технологии являются ключевыми для борьбы с этими вызовами.
В документе перечислены другие важные вызовы, такие как трансформация глобального миропорядка, экономическая нестабильность, демографическая проблема и экологические угрозы. Среди прочего подчеркивается необходимость освоения территории России и укрепления позиций в сфере космических и военных технологий.
Владимир Путин 28 февраля утвердил новую Стратегию научно-технологического развития России до 2030 года. Стратегия была разработана с целью решения стратегических задач в области научных исследований и технологических работ. Финансирование стратегии будет осуществляться через бюджетные ассигнования, предусмотренные программой «Научно-технологического развития Российской Федерации».
В новой стратегии научно-технологического развития России, утвержденной президентом России Владимиром Путиным, перечислены такие внешние угрозы, как военные, террористические, биологические, а также появление новых инфекций. Они, по словам Путина, представляют вызовы для развития науки и технологий в стране. «Новые внешние угрозы — военные, террористические, биологические, появление инфекций стали вызовами для научно-технологического развития России», — говорится в тексте документа. Стратегия также подчеркивает, что российская наука и технологии являются ключевыми для борьбы с этими вызовами. В документе перечислены другие важные вызовы, такие как трансформация глобального миропорядка, экономическая нестабильность, демографическая проблема и экологические угрозы. Среди прочего подчеркивается необходимость освоения территории России и укрепления позиций в сфере космических и военных технологий. Владимир Путин 28 февраля утвердил новую Стратегию научно-технологического развития России до 2030 года. Стратегия была разработана с целью решения стратегических задач в области научных исследований и технологических работ. Финансирование стратегии будет осуществляться через бюджетные ассигнования, предусмотренные программой «Научно-технологического развития Российской Федерации».