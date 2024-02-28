Политика В стратегии научного развития Путин назвал внешние угрозы вызовами для России 28 февраля 2024 в 22:24 Размер текста - 17 + Владимир Путин назвал четыре внешних угроз, которые представляют собой вызовы для России Фото: Владимир Андреев © URA.RU В новой стратегии научно-технологического развития России, утвержденной президентом России Владимиром Путиным, перечислены такие внешние угрозы, как военные, террористические, биологические, а также появление новых инфекций. Они, по словам Путина, представляют вызовы для развития науки и технологий в стране. «Новые внешние угрозы — военные, террористические, биологические, появление инфекций стали вызовами для научно-технологического развития России», — говорится в тексте документа . Стратегия также подчеркивает, что российская наука и технологии являются ключевыми для борьбы с этими вызовами. В документе перечислены другие важные вызовы, такие как трансформация глобального миропорядка, экономическая нестабильность, демографическая проблема и экологические угрозы. Среди прочего подчеркивается необходимость освоения территории России и укрепления позиций в сфере космических и военных технологий. Владимир Путин 28 февраля утвердил новую Стратегию научно-технологического развития России до 2030 года. Стратегия была разработана с целью решения стратегических задач в области научных исследований и технологических работ. Финансирование стратегии будет осуществляться через бюджетные ассигнования, предусмотренные программой «Научно-технологического развития Российской Федерации». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам В новой стратегии научно-технологического развития России, утвержденной президентом России Владимиром Путиным, перечислены такие внешние угрозы, как военные, террористические, биологические, а также появление новых инфекций. Они, по словам Путина, представляют вызовы для развития науки и технологий в стране. «Новые внешние угрозы — военные, террористические, биологические, появление инфекций стали вызовами для научно-технологического развития России», — говорится в тексте документа. Стратегия также подчеркивает, что российская наука и технологии являются ключевыми для борьбы с этими вызовами. В документе перечислены другие важные вызовы, такие как трансформация глобального миропорядка, экономическая нестабильность, демографическая проблема и экологические угрозы. Среди прочего подчеркивается необходимость освоения территории России и укрепления позиций в сфере космических и военных технологий. Владимир Путин 28 февраля утвердил новую Стратегию научно-технологического развития России до 2030 года. Стратегия была разработана с целью решения стратегических задач в области научных исследований и технологических работ. Финансирование стратегии будет осуществляться через бюджетные ассигнования, предусмотренные программой «Научно-технологического развития Российской Федерации». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям