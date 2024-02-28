В стратегии научного развития Путин назвал внешние угрозы вызовами для России

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Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин назвал четыре внешних угроз, которые представляют собой вызовы для России Фото:

В новой стратегии научно-технологического развития России, утвержденной президентом России Владимиром Путиным, перечислены такие внешние угрозы, как военные, террористические, биологические, а также появление новых инфекций. Они, по словам Путина, представляют вызовы для развития науки и технологий в стране.

«Новые внешние угрозы — военные, террористические, биологические, появление инфекций стали вызовами для научно-технологического развития России», — говорится в тексте документа. Стратегия также подчеркивает, что российская наука и технологии являются ключевыми для борьбы с этими вызовами.

В документе перечислены другие важные вызовы, такие как трансформация глобального миропорядка, экономическая нестабильность, демографическая проблема и экологические угрозы. Среди прочего подчеркивается необходимость освоения территории России и укрепления позиций в сфере космических и военных технологий.

Владимир Путин 28 февраля утвердил новую Стратегию научно-технологического развития России до 2030 года. Стратегия была разработана с целью решения стратегических задач в области научных исследований и технологических работ. Финансирование стратегии будет осуществляться через бюджетные ассигнования, предусмотренные программой «Научно-технологического развития Российской Федерации».

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В новой стратегии научно-технологического развития России, утвержденной президентом России Владимиром Путиным, перечислены такие внешние угрозы, как военные, террористические, биологические, а также появление новых инфекций. Они, по словам Путина, представляют вызовы для развития науки и технологий в стране. «Новые внешние угрозы — военные, террористические, биологические, появление инфекций стали вызовами для научно-технологического развития России», — говорится в тексте документа. Стратегия также подчеркивает, что российская наука и технологии являются ключевыми для борьбы с этими вызовами. В документе перечислены другие важные вызовы, такие как трансформация глобального миропорядка, экономическая нестабильность, демографическая проблема и экологические угрозы. Среди прочего подчеркивается необходимость освоения территории России и укрепления позиций в сфере космических и военных технологий. Владимир Путин 28 февраля утвердил новую Стратегию научно-технологического развития России до 2030 года. Стратегия была разработана с целью решения стратегических задач в области научных исследований и технологических работ. Финансирование стратегии будет осуществляться через бюджетные ассигнования, предусмотренные программой «Научно-технологического развития Российской Федерации».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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