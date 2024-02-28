Наука и техника Путин утвердил новую стратегию развития научного фонда 28 февраля 2024 в 19:01 Размер текста - 17 + Владимир Путин утвердил новую стратегию научного развития России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин утвердил новую Стратегию научно-технологического развития России до 2030 года. Соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов. «Утвердить Стратегию развития Российского научного фонда на период до 2030 года», — говорится в тексте указа. Стратегия утверждена в целях комплексного решения стратегических задач развития научных исследований и технологических работ. Правительство РФ обеспечит финансирование стратегии из бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе «Научно-технологического развития Российской Федерации». Правительству поручено обеспечивать финансирование прикладных научных исследований и других мероприятий в рамках приоритетов научно-технологического развития страны при формировании бюджета на 2025—2030 годы. Попечительский совет научного фонда обязан контролировать выполнение стратегии и представлять доклад о ее ходе президенту России с 2025 года, говорится в указе. Президент России Владимир Путин утвердил новую Стратегию научно-технологического развития России до 2030 года. Соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов. «Утвердить Стратегию развития Российского научного фонда на период до 2030 года», — говорится в тексте указа. Стратегия утверждена в целях комплексного решения стратегических задач развития научных исследований и технологических работ. Правительство РФ обеспечит финансирование стратегии из бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе «Научно-технологического развития Российской Федерации». Правительству поручено обеспечивать финансирование прикладных научных исследований и других мероприятий в рамках приоритетов научно-технологического развития страны при формировании бюджета на 2025—2030 годы. Попечительский совет научного фонда обязан контролировать выполнение стратегии и представлять доклад о ее ходе президенту России с 2025 года, говорится в указе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям