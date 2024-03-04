В Челябинске 55% горожан почувствовали себя лучше с началом работы из дома

ПИК: работа из дома улучшила состояние 55% челябинцев

Удаленный формат работы помог почувствовать себя лучше 55% челябинцев Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске 55% горожан смогли улучшить внутреннее состояние после начала работы из дома. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании ПИК, на «удаленке» работает больше снабженцев, чем программистов.

«Больше половины челябинцев, 55%, стали чувствовать себя лучше после перехода на удаленный формат работы. Еще 29% отметили увеличение уровня продуктивности. Чаще всего удаленно работают специалисты из сферы закупок (69%), программирования (54%), маркетинга, рекламы и PR (50%)», — сообщили URA.RU в офисе ПИК.

Челябинцы признались, что для работы из дома 87% из них оборудуют в квартире специальное рабочее место. Причем 53% не хватает личного кабинета. Другие 11% отметили важным, что удаленная работа позволяет им проводить время с домашними животными.

Выяснилось, что «удаленка» позволяет бороться с выгоранием. Каждый пятый опрошенный «удаленщик» заявил, что с таким явлением не сталкивался. Поддерживать форму помогает соблюдение распорядка дня, достаточное количество сна, ведение плана задач, регулярные перерывы и спорт.

Нашлись и недостатки. Среди них оказалось отсутствие разделения личной и рабочей сфер. Так, 36% респондентов тратят в течение дня время на домашние заботы. К отрицательным сторонам такого формата работы также причислили нехватку движения (вариант ответа выбрали 55% опрошенных) и общения (40%). Чтобы улучшить физическое состояние, 42% опрошенных занимаются спортом, 40% стараются больше передвигаться по квартире в течение дня, каждый третий ежедневно прогуливается во время рабочего перерыва.

Опрос проводился сразу несколькими компаниями. Кроме девелопера, в исследовании приняли участие аналитики сервиса HeadHunter. В феврале директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков рассказал URA.RU о стимулах для рабочих, которым недоступны удаленный либо гибридный форматы трудоустройства.