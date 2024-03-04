Байден продлил санкции в отношении России на один год

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Джо Байден отметил, что санкции продолжают работать из-за спецоперации России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции в отношении России продлены еще на один год. Такой указ подписал президент США Джо Байден.

«В соответствии с разделом „Закона о национальных чрезвычайных ситуациях“ я продолжаю в течение одного года действие антироссийских санкций», — говорится в тексте указа Джо Байдена. Его приводит сайт Белого дома.

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Санкции в отношении России продлены еще на один год. Такой указ подписал президент США Джо Байден. «В соответствии с разделом „Закона о национальных чрезвычайных ситуациях“ я продолжаю в течение одного года действие антироссийских санкций», — говорится в тексте указа Джо Байдена. Его приводит сайт Белого дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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