Байден продлил санкции в отношении России на один год

Джо Байден отметил, что санкции продолжают работать из-за спецоперации России
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Санкции в отношении России продлены еще на один год. Такой указ подписал президент США Джо Байден.
«В соответствии с разделом „Закона о национальных чрезвычайных ситуациях“ я продолжаю в течение одного года действие антироссийских санкций», — говорится в тексте указа Джо Байдена. Его приводит
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