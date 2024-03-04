Байден продлил санкции в отношении России на один год

04 марта 2024 в 21:50 Размер текста - 17 +

Джо Байден отметил, что санкции продолжают работать из-за спецоперации России Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции в отношении России продлены еще на один год. Такой указ подписал президент США Джо Байден. «В соответствии с разделом „Закона о национальных чрезвычайных ситуациях“ я продолжаю в течение одного года действие антироссийских санкций», — говорится в тексте указа Джо Байдена. Его приводит сайт Белого дома .

Санкции в отношении России продлены еще на один год. Такой указ подписал президент США Джо Байден. «В соответствии с разделом „Закона о национальных чрезвычайных ситуациях“ я продолжаю в течение одного года действие антироссийских санкций», — говорится в тексте указа Джо Байдена. Его приводит сайт Белого дома.