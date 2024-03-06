Конгрессмен Филлипс вышел из президентской гонки США, поддержав Байдена

07 марта 2024 в 00:15 Размер текста - 17 +

Филлипс отказался от президентской гонки в пользу Байдена Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Еще один кандидат на пост президента США выбыл из предвыборной гонки. От борьбы отказался член палаты представителей Конгресса Дин Филлипс, поддержав при этом действующего американского лидера Джо Байдена. «Я приостанавливаю свою кампанию и прямо сейчас поддерживаю Джо Байдена. Ясно, что Джо Байден — наш кандидат», — заявил Филлипс в эфире WCCO Radio . В соцсети Х (бывший Twitter) он добавил, что баллотировался на выборы, чтобы оказать противостояние еще одному кандидату — экс-президенту США Дональду Трампу. Накануне кандидат в президенты США от республиканской партии Никки Хейли вышла из президентской гонки, передает телеканал 360. Она пожелала своему оппоненту Дональду Трампу успехов. Из оставшихся претендентов, его считают единственным с наибольшим политическим влиянием. Выборы состоятся в Америке в сентябре 2024 года. На вопрос о предполагаемом победителе 48% избирателей ответили, что им будет Трамп, Байдена выбрали 39% респондентов. Информация содержится в отчете The New York Times. По данным NBC, рейтинг Трампа на несколько пунктов превышает аналогичный показатель Байдена.

Еще один кандидат на пост президента США выбыл из предвыборной гонки. От борьбы отказался член палаты представителей Конгресса Дин Филлипс, поддержав при этом действующего американского лидера Джо Байдена. «Я приостанавливаю свою кампанию и прямо сейчас поддерживаю Джо Байдена. Ясно, что Джо Байден — наш кандидат», — заявил Филлипс в эфире WCCO Radio. В соцсети Х (бывший Twitter) он добавил, что баллотировался на выборы, чтобы оказать противостояние еще одному кандидату — экс-президенту США Дональду Трампу. Накануне кандидат в президенты США от республиканской партии Никки Хейли вышла из президентской гонки, передает телеканал 360. Она пожелала своему оппоненту Дональду Трампу успехов. Из оставшихся претендентов, его считают единственным с наибольшим политическим влиянием. Выборы состоятся в Америке в сентябре 2024 года. На вопрос о предполагаемом победителе 48% избирателей ответили, что им будет Трамп, Байдена выбрали 39% респондентов. Информация содержится в отчете The New York Times. По данным NBC, рейтинг Трампа на несколько пунктов превышает аналогичный показатель Байдена.