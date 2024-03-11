AP: комбат ВСУ пропал под Авдеевкой после перепалки в командном пункте

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Украинские военные поругались из-за увольнения Залужного Фото:

Командир батальона Вооруженных сил Украины пропал без вести в начале февраля под Авдеевкой, сообщает «Ассошиэйтед Пресс». Инцидент произошел вскоре после того, как военные устроили перепалку в командном пункте из-за увольнения Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ.

«Командующий батальоном… исчез при неясных обстоятельствах», — указывает агентство. Имя пропавшего офицера не раскрывается.

По данным AP, на следующий день после увольнения Залужного произошла встреча украинских офицеров в командном пункте под Авдеевкой, в ходе которой развернулась напряженная дискуссия. После этого командир и двое солдат уехали на автомобиле. Позже было найдено тело одного из военных с огнестрельными ранениями, а командир и второй солдат пропали без вести.

Ранее Службы безопасности Украины (СБУ) предупредила офис президента Украины Владимира Зеленского о возможных беспорядках в Киеве в связи с увольнением Залужного. Испанская газета Mundo отмечала, что отставка главкома ВСУ вызвала серьезное разделение общественного мнения в стране.

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Командир батальона Вооруженных сил Украины пропал без вести в начале февраля под Авдеевкой, сообщает «Ассошиэйтед Пресс». Инцидент произошел вскоре после того, как военные устроили перепалку в командном пункте из-за увольнения Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ. «Командующий батальоном… исчез при неясных обстоятельствах», — указывает агентство. Имя пропавшего офицера не раскрывается. По данным AP, на следующий день после увольнения Залужного произошла встреча украинских офицеров в командном пункте под Авдеевкой, в ходе которой развернулась напряженная дискуссия. После этого командир и двое солдат уехали на автомобиле. Позже было найдено тело одного из военных с огнестрельными ранениями, а командир и второй солдат пропали без вести. Ранее Службы безопасности Украины (СБУ) предупредила офис президента Украины Владимира Зеленского о возможных беспорядках в Киеве в связи с увольнением Залужного. Испанская газета Mundo отмечала, что отставка главкома ВСУ вызвала серьезное разделение общественного мнения в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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