AP: комбат ВСУ пропал под Авдеевкой после перепалки в командном пункте

11 марта 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

Украинские военные поругались из-за увольнения Залужного Фото: Министерство обороны Великобритании Командир батальона Вооруженных сил Украины пропал без вести в начале февраля под Авдеевкой, сообщает «Ассошиэйтед Пресс». Инцидент произошел вскоре после того, как военные устроили перепалку в командном пункте из-за увольнения Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ. «Командующий батальоном… исчез при неясных обстоятельствах», — указывает агентство . Имя пропавшего офицера не раскрывается. По данным AP, на следующий день после увольнения Залужного произошла встреча украинских офицеров в командном пункте под Авдеевкой, в ходе которой развернулась напряженная дискуссия. После этого командир и двое солдат уехали на автомобиле. Позже было найдено тело одного из военных с огнестрельными ранениями, а командир и второй солдат пропали без вести. Ранее Службы безопасности Украины (СБУ) предупредила офис президента Украины Владимира Зеленского о возможных беспорядках в Киеве в связи с увольнением Залужного. Испанская газета Mundo отмечала, что отставка главкома ВСУ вызвала серьезное разделение общественного мнения в стране.

Командир батальона Вооруженных сил Украины пропал без вести в начале февраля под Авдеевкой, сообщает «Ассошиэйтед Пресс». Инцидент произошел вскоре после того, как военные устроили перепалку в командном пункте из-за увольнения Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ. «Командующий батальоном… исчез при неясных обстоятельствах», — указывает агентство. Имя пропавшего офицера не раскрывается. По данным AP, на следующий день после увольнения Залужного произошла встреча украинских офицеров в командном пункте под Авдеевкой, в ходе которой развернулась напряженная дискуссия. После этого командир и двое солдат уехали на автомобиле. Позже было найдено тело одного из военных с огнестрельными ранениями, а командир и второй солдат пропали без вести. Ранее Службы безопасности Украины (СБУ) предупредила офис президента Украины Владимира Зеленского о возможных беспорядках в Киеве в связи с увольнением Залужного. Испанская газета Mundo отмечала, что отставка главкома ВСУ вызвала серьезное разделение общественного мнения в стране.