Бойцы гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине поздравили с 80-й годовщиной Победы над милитаристской Японией и завершением Второй мировой войны ветеранов этих событий, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа. Для участников Южно-Сахалинской наступательной операции, ветеранов Великой Отечественной войны и для жителей Южно-Сахалинска, относящихся к категории «дети войны», выступила рота почетного караула и военный духовой оркестр под руководством подполковника Олега Шигалова.
«Военнослужащие поздравили фронтовиков с 80-летием Победы над милитаристской Японией и окончанием Второй мировой войны, подарили цветы и передали памятные подарки, пожелали крепкого здоровья и долголетия», — передает пресс-служба. Документ с информацией есть в распоряжении URA.RU.
Особое внимание в ходе поздравлений было уделено 98-летнему Вячеславу Гаврилову — участнику Южно-Сахалинской наступательной операции. Его биография служит примером мужества и трудолюбия. В 1944 году он был призван на службу и проходил обучение в школе снайперов в Тымовском. В августе 1945 года, имея звание ефрейтора, принимал участие в боях в составе отряда под командованием Героя Советского Союза Сергея Юдина. За проявленное мужество Вячеслав Гаврилов был награжден медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны II степени и медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За победу над Японией». Кроме того, в 2021 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Сахалинской области».
Помимо этого, представители гвардейского армейского корпуса поздравили 95-летнего Василия Андреева, уроженца поселка Нижний Армудан Тымовского района. В армию он был призван в 1945 году в возрасте 15 лет и проходил службу матросом на морском буксире № 105 «Максим Горький». В период боевых действий за освобождение Южного Сахалина его буксир был задействован в качестве десантного судна и обеспечивал высадку десанта 82-й стрелковой пулеметной роты на западном побережье острова. За заслуги на фронте мужчина был удостоен ордена Отечественной войны II степени, двух трудовых и 12 боевых медалей, включая медаль «За победу над Японией». В 2025 году ему исполнилось 95 лет.
