Cписок подарков для свердловчан в дни выборов расширен

Организаторы викторины «Опорный край», которую приурочили к 90-летию региона и которая по срокам совпала с президентскими выборами, увеличили список подарков. Как рассказали в департаменте информполитики региона со ссылкой на оргкомитет, семьи, которые поучаствуют в акции коллективно, смогут получить сертификат на 3,5 тысячи рублей.
«Уральцы, которые придут на викторину „Опорный край“ всей семьей, смогут принять участие в фотоконкурсе „Викторина — всей семьей!“ и получить в подарок электронный сертификат номиналом 3500 рублей для оплаты покупок в популярном интернет-магазине», — говорится в сообщении департамента. Есть несколько условий. Нужно быть подписанным на группу викторины в соцсети «ВКонтакте», сделать репост сообщения из этой группы, поучаствовать в викторине, «сделать интересное, креативное фото» — на фоне пункта проведения викторины. Фото должно быть опубликовано на странице в ВК. По 10 лучших фото будут выбирать утром 16-го, 17-го и 18 марта.
Как сообщало URA.RU, в основном призовом фонде викторины — 100 машин, 45 квартир, 2000 смартфонов и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Инструкцию, как поучаствовать в викторине, URA.RU публиковало здесь. А за выборами президента агентство следит в режиме онлайн.
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