«Известия»: гаишники нашли автомат, выброшенный на трассе М-3 «Украина»

Следственные органы установят, принадлежало ли оружие террористам из «Крокуса» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

На трассе М-3 «Украина» в кювете сотрудниками ДПС был найден автомат Калашникова. Возможно, он станет новой уликой в рамках расследования теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил источник из сферы правоохранительных органов.

«Оружие обнаружили сотрудники ДПС, которые обследовали обочины и кюветы на 157-м км трассы М-3 „Украина“ — из Москвы в сторону Брянска», — передает газета «Известия» со ссылкой на свой источник. В материале уточняется, что автомат лежал недалеко от ограждения трассы. «Без плечевого ремня, но с присоединенным магазином с патронами».

Как пишет издание, следствию сейчас предстоит выяснить, принадлежало ли найденное оружие террористам, которые, по их же показаниям, выбросили его при бегстве из столицы. Эта улика предположительно может стать ключевым элементом в деле о теракте и помочь в дальнейшем раскрытии преступления.

Ранее по данным Следственного комитета, на месте теракта в «Крокус Сити Холле» было обнаружено 500 боеприпасов и два автомата Калашникова. Официальный представитель СК Светлана Петренко опровергла информацию, что на телах погибших в результате теракта в «Крокусе» были взрывные устройства, передает RT.

Глава Службы безопасности Украины генерал-лейтенант Василий Малюк публично рассказал подробности терактов, в том числе против граждан России. Малюк перечислил вес и названия взрывчатки, калибр оружия и тип боеприпасов, которые использовали для каждого из названных нападений. Однако руководитель Службы безопасности отметил, что его ведомство не собирается официально брать на себя ответственность за эти операции на территории России, пишет телеканал 360.