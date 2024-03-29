В Таджикистане откроются центры для подготовки мигрантов

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Трудовые мигранты в "Испанских кварталах" и Новой Москве. Москва, мигранты, гастарбайтеры
Трудовых мигрантов начнут обучать русскому языку в Таджикистане Фото:

В Таджикистане откроют шесть центров для подготовки рабочих. При этом три из них будут готовить мигрантов. Также их намерены обучать русскому языку, сообщила замминистра труда, миграции и занятости населения республики Шахноза Нодири во время Международного экономического форума государств-участников СНГ.

По словам замминистра, уже в апреле—июне в Таджикистане будут открыты шесть подготовительных центров. «Три из них ориентированы на подготовку трудовых мигрантов», — рассказала Шахноза Нодири, передает ТАСС. Кроме того, в этих центрах мигрантов будут обучать русскому языку.

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В Таджикистане откроют шесть центров для подготовки рабочих. При этом три из них будут готовить мигрантов. Также их намерены обучать русскому языку, сообщила замминистра труда, миграции и занятости населения республики Шахноза Нодири во время Международного экономического форума государств-участников СНГ. По словам замминистра, уже в апреле—июне в Таджикистане будут открыты шесть подготовительных центров. «Три из них ориентированы на подготовку трудовых мигрантов», — рассказала Шахноза Нодири, передает ТАСС. Кроме того, в этих центрах мигрантов будут обучать русскому языку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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