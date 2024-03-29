В Таджикистане откроются центры для подготовки мигрантов

29 марта 2024 в 17:57 Размер текста - 17 +

Трудовых мигрантов начнут обучать русскому языку в Таджикистане Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Таджикистане откроют шесть центров для подготовки рабочих. При этом три из них будут готовить мигрантов. Также их намерены обучать русскому языку, сообщила замминистра труда, миграции и занятости населения республики Шахноза Нодири во время Международного экономического форума государств-участников СНГ. По словам замминистра, уже в апреле—июне в Таджикистане будут открыты шесть подготовительных центров. «Три из них ориентированы на подготовку трудовых мигрантов», — рассказала Шахноза Нодири, передает ТАСС. Кроме того, в этих центрах мигрантов будут обучать русскому языку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Таджикистане откроют шесть центров для подготовки рабочих. При этом три из них будут готовить мигрантов. Также их намерены обучать русскому языку, сообщила замминистра труда, миграции и занятости населения республики Шахноза Нодири во время Международного экономического форума государств-участников СНГ. По словам замминистра, уже в апреле—июне в Таджикистане будут открыты шесть подготовительных центров. «Три из них ориентированы на подготовку трудовых мигрантов», — рассказала Шахноза Нодири, передает ТАСС. Кроме того, в этих центрах мигрантов будут обучать русскому языку.