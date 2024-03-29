СК просит арестовать девятого фигуранта по делу о теракте в «Крокусе»

29 марта 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

СК России просит ареста еще одного фигуранта дела о теракте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Следственный комитет России просит поместить под арест девятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в Басманном суде. «СК просит арестовать девятого фигуранта дела о теракте в „Крокус сити холле“», — говорится в сообщении суда. Информацию передает ТАСС. Уточняется, что девятого обвиняемого зовут Лутфуллои Назримад. Теракт в «Крокусе» 22 марта унес жизни 144 невинных граждан, среди которых — дети. После этого начались задержания всех, кто может быть как-либо причастен к трагедии. Всего по этому делу проходят 12 человек. Всем виновным грозит пожизненное тюремное заключение, пишет телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет России просит поместить под арест девятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в Басманном суде. «СК просит арестовать девятого фигуранта дела о теракте в „Крокус сити холле“», — говорится в сообщении суда. Информацию передает ТАСС. Уточняется, что девятого обвиняемого зовут Лутфуллои Назримад. Теракт в «Крокусе» 22 марта унес жизни 144 невинных граждан, среди которых — дети. После этого начались задержания всех, кто может быть как-либо причастен к трагедии. Всего по этому делу проходят 12 человек. Всем виновным грозит пожизненное тюремное заключение, пишет телеканал 360.