Челябинцы спели на жестовом языке в выпуске «Битвы экстрасенсов». Видео

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Язык жестов. Екатеринбург, глухонемые, глухие, язык жестов
Коллектив жестовой песни провел испытание в шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ Фото:

Коллектив жестовой песни Magic Touch из Челябинска снялся в первом выпуске нового сезона «Битвы экстрасенсов». Выпуск появился в эфире телеканала ТНТ.

«В начале февраля со мной связались организаторы, я сначала не поверил, думал, что это фейк. На нас вышли через клип „Перемен“. Наша задача была находиться в кубе и петь на жестовом языке в полной тишине, музыка звучала через наушники», — сообщил наставник коллектива Александр Присяжнюк в паблике «НАШЕ МЕСТО» соцсети «ВКонтакте».

Для Magic Touch предложение об участии проекте было неожиданностью. Находясь в закрытом кубе, участники жестами исполняли песню «Улица роз» группы «Ария». Съемки с коллективом длились почти весь день.

Экстрасенсам нужно было угадать, что происходит за стенами фигуры, чтобы пройти дальше. Большинство магов не справилось с заданием, из 200 человек к следующему заданию приступили только 25.

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Коллектив жестовой песни Magic Touch из Челябинска снялся в первом выпуске нового сезона «Битвы экстрасенсов». Выпуск появился в эфире телеканала ТНТ. «В начале февраля со мной связались организаторы, я сначала не поверил, думал, что это фейк. На нас вышли через клип „Перемен“. Наша задача была находиться в кубе и петь на жестовом языке в полной тишине, музыка звучала через наушники», — сообщил наставник коллектива Александр Присяжнюк в паблике «НАШЕ МЕСТО» соцсети «ВКонтакте». Для Magic Touch предложение об участии проекте было неожиданностью. Находясь в закрытом кубе, участники жестами исполняли песню «Улица роз» группы «Ария». Съемки с коллективом длились почти весь день. Экстрасенсам нужно было угадать, что происходит за стенами фигуры, чтобы пройти дальше. Большинство магов не справилось с заданием, из 200 человек к следующему заданию приступили только 25.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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