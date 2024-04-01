Коллектив жестовой песни Magic Touch из Челябинска снялся в первом выпуске нового сезона «Битвы экстрасенсов». Выпуск появился в эфире телеканала ТНТ.
«В начале февраля со мной связались организаторы, я сначала не поверил, думал, что это фейк. На нас вышли через клип „Перемен“. Наша задача была находиться в кубе и петь на жестовом языке в полной тишине, музыка звучала через наушники», — сообщил наставник коллектива Александр Присяжнюк в паблике «НАШЕ МЕСТО» соцсети «ВКонтакте».
Для Magic Touch предложение об участии проекте было неожиданностью. Находясь в закрытом кубе, участники жестами исполняли песню «Улица роз» группы «Ария». Съемки с коллективом длились почти весь день.
Экстрасенсам нужно было угадать, что происходит за стенами фигуры, чтобы пройти дальше. Большинство магов не справилось с заданием, из 200 человек к следующему заданию приступили только 25.
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