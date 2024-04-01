Путин дал поручения по итогам послания Федеральному собранию: главное

Путин поручил обеспечить 97% домохозяйств высокоскоростным интернетом

01 апреля 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

К 2030 году Россия должна войти в число четырех лучших экономик мира, сказано в поручении Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию. Среди многих целей и задач — обеспечить доступ к высокоскоростному интернету для 97% домохозяйств. URA.RU в своем материале отразило и другие значимые поручения главы государства. Экономика Добиться, чтобы Россия вошла в число четырех крупнейших экономик мира. Российская экономика должна стать одной из лучших в мире по паритету покупательной способности к 2030 году. Технологии Обеспечить технологическую независимость. В период с 2025 по 2030 годы выделить 116 миллиардов рублей на развертывание спутниковой группировки для высокоскоростного интернета. А 97% домохозяйств в России должны быть обеспечены высокоскоростным интернетом. Экология Запрет на сброс неочищенных сточных вод в озеро Байкал. Постепенное сокращение в два раза опасных выбросов в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха к 2036 году. Также необходимо разработать национальный проект «Экология». На него будет выделено не менее 600 миллиардов рублей в 2025—2030 годах. Кроме того, президент России поручил продлить программу «Чистая вода» до 2030 года для расширения доступа к высококачественной питьевой воде. Инфраструктура Создать до 2030 года по меньшей мере 100 новых промышленных парков. Также в это число входят технопарки и бизнес-парки. Поручено увеличить пропускную способность железных дорог на юге и Восточном полигоне с учетом прогнозируемых грузов и пассажиров. Также требуется развитие международного транспортного коридора «Север — Юг». Семья Увеличение с 2025 года размера стандартного налогового вычета на второго ребенка до 2800 рублей и на третьего и каждого последующего ребенка до 6000 рублей. Правительству поручено продлить до 2030 года льготную ипотеку с процентной ставкой не выше 6% для семей с детьми до шести лет, а также продлить программу материнского капитала до 2030 года. Обеспечить устойчивый рост рождаемости к 2030 году за счет национального проекта «Семья». Поручено проверить ситуацию и улучшить соцуслуги для молодых родителей, включая проведение Дня здоровой мамы в медицинских организациях в выходные дни. Кроме того, включить до 500 тысяч граждан пожилого возраста и инвалидов в систему долговременного ухода к 2030 году. Зарплаты Увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) опережающими темпами до 35 тысяч рублей к 2030 году. Внести структурные изменения в систему заработных плат государственных служащих, устраняя необоснованное неравенство по должностям и регионам. Образование До 1 июня внести изменения в законодательство для возможности пересдачи ЕГЭ по одному из предметов с 2024 года. Запланировать создание как минимум 12 передовых школ во всех федеральных округах России. Завершить процесс подключения школ к высокоскоростному интернету. Выделить 210 миллиардов рублей на строительство 150 новых школ до 2030 года. Улучшить школьные учебные программы, включая сокращение объема домашних заданий и исключение лишних контрольных мероприятий; построить не менее 100 детских садов. Установить ежемесячную выплату в размере 5000 рублей советникам директоров в образовательных организациях, а также увеличить ежемесячное вознаграждение за классное руководство до 10 000 рублей с 1 марта 2024 года. Борьба с бедностью Достичь к 2030 году снижения уровня бедности в России до менее чем 7%. У многодетных семей уровень бедности должен быть снижен до менее чем 12%. Бизнес Предоставить возможность для малых и средних предприятий воспользоваться кредитными каникулами. Такая возможность должна предоставляться один раз в пять лет. Жилье До 1 октября подготовить и запустить программу по переселению из аварийного жилья. Правительству, «Газпрому» и другим газоснабжающим организациям поручено расширить программу газификации на садовые некоммерческие товарищества без привлечения средств граждан. Здравоохранение Выделить дополнительно не менее одного триллиона рублей на строительство объектов здравоохранения. Также деньги пойдут на ремонт уже существующих объектов. Регионы с низким уровнем развития Утвердить программы для 10 регионов с низким развитием. На выполнение этой программы выделять не менее 10 миллиардов рублей ежегодно до 2030 года. Продолжительность жизни Будет разработан национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Новый проект включит мероприятия по здоровью, включая борьбу с различными заболеваниями, такими как сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания, с целью снижения их распространенности до минимума к 2030 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию. Среди многих целей и задач — обеспечить доступ к высокоскоростному интернету для 97% домохозяйств. URA.RU в своем материале отразило и другие значимые поручения главы государства. Добиться, чтобы Россия вошла в число четырех крупнейших экономик мира. Российская экономика должна стать одной из лучших в мире по паритету покупательной способности к 2030 году. Обеспечить технологическую независимость. В период с 2025 по 2030 годы выделить 116 миллиардов рублей на развертывание спутниковой группировки для высокоскоростного интернета. А 97% домохозяйств в России должны быть обеспечены высокоскоростным интернетом. Запрет на сброс неочищенных сточных вод в озеро Байкал. Постепенное сокращение в два раза опасных выбросов в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха к 2036 году. Также необходимо разработать национальный проект «Экология». На него будет выделено не менее 600 миллиардов рублей в 2025—2030 годах. Кроме того, президент России поручил продлить программу «Чистая вода» до 2030 года для расширения доступа к высококачественной питьевой воде. Создать до 2030 года по меньшей мере 100 новых промышленных парков. Также в это число входят технопарки и бизнес-парки. Поручено увеличить пропускную способность железных дорог на юге и Восточном полигоне с учетом прогнозируемых грузов и пассажиров. Также требуется развитие международного транспортного коридора «Север — Юг». Увеличение с 2025 года размера стандартного налогового вычета на второго ребенка до 2800 рублей и на третьего и каждого последующего ребенка до 6000 рублей. Правительству поручено продлить до 2030 года льготную ипотеку с процентной ставкой не выше 6% для семей с детьми до шести лет, а также продлить программу материнского капитала до 2030 года. Обеспечить устойчивый рост рождаемости к 2030 году за счет национального проекта «Семья». Поручено проверить ситуацию и улучшить соцуслуги для молодых родителей, включая проведение Дня здоровой мамы в медицинских организациях в выходные дни. Кроме того, включить до 500 тысяч граждан пожилого возраста и инвалидов в систему долговременного ухода к 2030 году. Увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) опережающими темпами до 35 тысяч рублей к 2030 году. Внести структурные изменения в систему заработных плат государственных служащих, устраняя необоснованное неравенство по должностям и регионам. До 1 июня внести изменения в законодательство для возможности пересдачи ЕГЭ по одному из предметов с 2024 года. Запланировать создание как минимум 12 передовых школ во всех федеральных округах России. Завершить процесс подключения школ к высокоскоростному интернету. Выделить 210 миллиардов рублей на строительство 150 новых школ до 2030 года. Улучшить школьные учебные программы, включая сокращение объема домашних заданий и исключение лишних контрольных мероприятий; построить не менее 100 детских садов. Установить ежемесячную выплату в размере 5000 рублей советникам директоров в образовательных организациях, а также увеличить ежемесячное вознаграждение за классное руководство до 10 000 рублей с 1 марта 2024 года. Достичь к 2030 году снижения уровня бедности в России до менее чем 7%. У многодетных семей уровень бедности должен быть снижен до менее чем 12%. Предоставить возможность для малых и средних предприятий воспользоваться кредитными каникулами. Такая возможность должна предоставляться один раз в пять лет. До 1 октября подготовить и запустить программу по переселению из аварийного жилья. Правительству, «Газпрому» и другим газоснабжающим организациям поручено расширить программу газификации на садовые некоммерческие товарищества без привлечения средств граждан. Выделить дополнительно не менее одного триллиона рублей на строительство объектов здравоохранения. Также деньги пойдут на ремонт уже существующих объектов. Утвердить программы для 10 регионов с низким развитием. На выполнение этой программы выделять не менее 10 миллиардов рублей ежегодно до 2030 года. Будет разработан национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Новый проект включит мероприятия по здоровью, включая борьбу с различными заболеваниями, такими как сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания, с целью снижения их распространенности до минимума к 2030 году.