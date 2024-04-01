Путин предложил не учитывать единовременные выплаты участникам СВО при поддержке

Суммы единовременной матпомощи участникам СВО не должны учитываться при предоставлении им других мер социальной поддержки. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин. Соответствующее поручение правительству опубликовано на
Согласно поручению, кабмин до 27 апреля должен обобщить и представить президенту информацию о льготах для участников СВО. Также должны быть представлены предложения по изменению законодательства, суть которых в том, что доходы и суммы единовременной матпомощи не повлияют на предоставление других мер соцподдержки и государственной социальной помощи. Ответственный за исполнение поручения — председатель правительства России Михаил Мишустин.
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