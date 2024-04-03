Baza: граждане 9 стран пострадали в результате атаки БПЛА в Татарстане

03 апреля 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

Большинство пострадавших при атаке беспилотника по Татарстану — граждане африканских стран Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В результате атаки беспилотников по республике Татарстан под удар попали представители девяти стран. Это граждане Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана, Шри-Ланки, Киргизии и России. Об этом сообщает Baza. Всего от дрона пострадали 13 человек. «В результате падения дронов пострадали 13 человек. Среди них — граждане Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана и Шри-Ланки, Киргизии и России», — передают авторы канала. Отмечается, что беспилотник врезался в здание общежития в Елабуге. Там проживали иностранные студенты. Удар беспилотников по Татарстану произошел накануне. Были атакованы два города — Нижнекамск и Елабуга. Среди пострадавших оказались студенты политеха «Алабуга». Среди них, в том числе — несовершеннолетне. Россия пересматривает систему защиты ПВО, чтобы справиться с беспилотниками ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате атаки беспилотников по республике Татарстан под удар попали представители девяти стран. Это граждане Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана, Шри-Ланки, Киргизии и России. Об этом сообщает Baza. Всего от дрона пострадали 13 человек. «В результате падения дронов пострадали 13 человек. Среди них — граждане Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана и Шри-Ланки, Киргизии и России», — передают авторы канала. Отмечается, что беспилотник врезался в здание общежития в Елабуге. Там проживали иностранные студенты. Удар беспилотников по Татарстану произошел накануне. Были атакованы два города — Нижнекамск и Елабуга. Среди пострадавших оказались студенты политеха «Алабуга». Среди них, в том числе — несовершеннолетне. Россия пересматривает систему защиты ПВО, чтобы справиться с беспилотниками ВСУ.