Baza: граждане 9 стран пострадали в результате атаки БПЛА в Татарстане

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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Большинство пострадавших при атаке беспилотника по Татарстану — граждане африканских стран Фото:

В результате атаки беспилотников по республике Татарстан под удар попали представители девяти стран. Это граждане Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана, Шри-Ланки, Киргизии и России. Об этом сообщает Baza. Всего от дрона пострадали 13 человек.

«В результате падения дронов пострадали 13 человек. Среди них — граждане Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана и Шри-Ланки, Киргизии и России», — передают авторы канала. Отмечается, что беспилотник врезался в здание общежития в Елабуге. Там проживали иностранные студенты.

Удар беспилотников по Татарстану произошел накануне. Были атакованы два города — Нижнекамск и Елабуга. Среди пострадавших оказались студенты политеха «Алабуга». Среди них, в том числе — несовершеннолетне. Россия пересматривает систему защиты ПВО, чтобы справиться с беспилотниками ВСУ.

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В результате атаки беспилотников по республике Татарстан под удар попали представители девяти стран. Это граждане Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана, Шри-Ланки, Киргизии и России. Об этом сообщает Baza. Всего от дрона пострадали 13 человек. «В результате падения дронов пострадали 13 человек. Среди них — граждане Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана и Шри-Ланки, Киргизии и России», — передают авторы канала. Отмечается, что беспилотник врезался в здание общежития в Елабуге. Там проживали иностранные студенты. Удар беспилотников по Татарстану произошел накануне. Были атакованы два города — Нижнекамск и Елабуга. Среди пострадавших оказались студенты политеха «Алабуга». Среди них, в том числе — несовершеннолетне. Россия пересматривает систему защиты ПВО, чтобы справиться с беспилотниками ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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