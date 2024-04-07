На пьяную челябинку, разбившую 10 автомобилей, составили протокол

08 апреля 2024 в 10:46 Размер текста - 17 +

Челябинка ответит за свой поступок по закону Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В отношении 19-летней челябинки, которая на Porsche Cayenne протаранила 10 автомобилей на парковке ЖК «Манхэттен», составили административный материал. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «В отношении водителя составлен административный материал по ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ („Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения“). Госавтоинспекция Челябинска разбирается в обстоятельствах ДТП», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Инцидент произошел рано утром 7 апреля во дворе жилого дома ЖК «Манхэттен». Пьяная девушка за рулем элитной иномарки начала таранить припаркованные автомобили. После задержания выяснилось, что водитель ездила без водительских прав. Произошедшее зафиксировала видеокамера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В отношении 19-летней челябинки, которая на Porsche Cayenne протаранила 10 автомобилей на парковке ЖК «Манхэттен», составили административный материал. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «В отношении водителя составлен административный материал по ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ („Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения“). Госавтоинспекция Челябинска разбирается в обстоятельствах ДТП», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Инцидент произошел рано утром 7 апреля во дворе жилого дома ЖК «Манхэттен». Пьяная девушка за рулем элитной иномарки начала таранить припаркованные автомобили. После задержания выяснилось, что водитель ездила без водительских прав. Произошедшее зафиксировала видеокамера.