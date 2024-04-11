Неадекватный свердловчанин заявил, что его похитили, заставляя взорвать школу. Видео

12 апреля 2024 в 10:41 Размер текста - 17 +

Полицейские посадили под стражу пойманного мужчину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Заречном (Свердловская область) местные жители поймали неадекватного мужчину, по словам которого, его похитили и обещали четыре миллиона рублей за теракт в школе №6. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Меня в машину загрузили с Белоярки, шприц в шею и ничего не помню. Мне сказали в школу №6 заложить взрывчатку, завтра мне должны были привезти ее. За это мне предлагали четыре миллиона рублей. Помню, что стоял на остановке и ко мне машина подъехала, люди были все в балаклавах», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова пойманного мужчины. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию. «Молодого человека, фигурирующего в качестве антигероя в видео, сотрудники полиции территориального ОВД арестовали. Несколько суток он провел под стражей. Ранее он состоял на учете за неадекватное поведение в медицинском учреждении. В тот день, когда он фантазировал на террористические темы, он злоупотреблял алкоголем, а когда протрезвел, пояснил, что не помнит о ранее совершенном поступке. Сейчас сыщики рассматривают вопрос о заведении еще одного административного делопроизводства. Из-за такого поведения житель Заречного района взят „на карандаш“. Словом, реальной опасности зданиям и людям, к счастью, не было. Все, что он в состоянии „под мухой“ произнес является откровенным фейком», — прокомментировал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Заречном (Свердловская область) местные жители поймали неадекватного мужчину, по словам которого, его похитили и обещали четыре миллиона рублей за теракт в школе №6. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Меня в машину загрузили с Белоярки, шприц в шею и ничего не помню. Мне сказали в школу №6 заложить взрывчатку, завтра мне должны были привезти ее. За это мне предлагали четыре миллиона рублей. Помню, что стоял на остановке и ко мне машина подъехала, люди были все в балаклавах», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова пойманного мужчины. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию. «Молодого человека, фигурирующего в качестве антигероя в видео, сотрудники полиции территориального ОВД арестовали. Несколько суток он провел под стражей. Ранее он состоял на учете за неадекватное поведение в медицинском учреждении. В тот день, когда он фантазировал на террористические темы, он злоупотреблял алкоголем, а когда протрезвел, пояснил, что не помнит о ранее совершенном поступке. Сейчас сыщики рассматривают вопрос о заведении еще одного административного делопроизводства. Из-за такого поведения житель Заречного района взят „на карандаш“. Словом, реальной опасности зданиям и людям, к счастью, не было. Все, что он в состоянии „под мухой“ произнес является откровенным фейком», — прокомментировал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.