Как конфликт Ирана и Израиля повлияет на экономику России

Экономист Лобода: война на Ближнем Востоке приведет к подорожанию нефти
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Конфликт на Ближнем Востоке может сказаться на стоимости нефти, сказал Андрей Лобода Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

Обострившийся 14 апреля конфликт Израиля и Ирана может повлиять на стоимость нефти, что очень выгодно для российской экономики. Однако также конфликт на Ближнем Востоке рискует привести к сокращению российского экспорта энергоресурсов, считают эксперты.

«До конца весны, если противостояние затянется, можно будет увидеть 100 долларов за баррель и выше, а если разрешится быстро, то цена нефти все равно будет колебаться в рамках 80-90 долларов за баррель, так как геополитическая обстановка на Ближнем Востоке в любом случае стабилизируется не скоро. Для российского бюджета высокие цены на нефть, разумеется, выгодны», — рассказал директор по коммуникациям BitRiver, экономист Андрей Лобода в беседе с MK.RU.

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По его словам, если цена нефти Brent начнет стоить 100 долларов, то баррель нефти Urals будет стоить от 85 долларов, из-за чего доходы российского бюджета превысят плановые показатели. Специалист отметил, что влияния на рубль напрямую — не будет. По его словам, валюта России сможет укрепляться через рост доходов бюджета. Кроме того, Лобода считает, что цены на нефть из-за конфликта лишь предотвратят обвал рубля.

Аналитик Финансовой академии Capital Skills Марк Гойхман также заявил о влиянии конфликта на стоимость нефти. По словам эксперта, цены могут достичь пиковых значений 2022—2023 годов, в районе 97-99 долларов за баррель. После урегулирования ситуации они могут снизиться до уровня в 85 долларов.

Кроме того, если на Ближнем Востоке развернется полномасштабная война, цена на российскую нефть возрастет, и Европа может начать покупать ее напрямую, отказавшись от санкций, считает член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Никита Масленников, ведущий эксперт Центра политических технологий, предположил, что при скачке цен на нефть до 100 долларов российская экономка пострадает. Из-за высокой стоимости на энергоресурс уменьшится спрос, что очень невыгодно казне РФ, уверен эксперт.

В ночь на 14 апреля Иран, Сирия и Ливан атаковали Израиль ракетами и беспилотниками. Причиной ночного удара стала атака израильской армии на иранское консульство в Дамаске, пишет Pravda.Ru. Также Тегеран пообещал «обрушить ад» на Иерусалим, если тот ответит на недавние удары.

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Обострившийся 14 апреля конфликт Израиля и Ирана может повлиять на стоимость нефти, что очень выгодно для российской экономики. Однако также конфликт на Ближнем Востоке рискует привести к сокращению российского экспорта энергоресурсов, считают эксперты. «До конца весны, если противостояние затянется, можно будет увидеть 100 долларов за баррель и выше, а если разрешится быстро, то цена нефти все равно будет колебаться в рамках 80-90 долларов за баррель, так как геополитическая обстановка на Ближнем Востоке в любом случае стабилизируется не скоро. Для российского бюджета высокие цены на нефть, разумеется, выгодны», — рассказал директор по коммуникациям BitRiver, экономист Андрей Лобода в беседе с MK.RU. По его словам, если цена нефти Brent начнет стоить 100 долларов, то баррель нефти Urals будет стоить от 85 долларов, из-за чего доходы российского бюджета превысят плановые показатели. Специалист отметил, что влияния на рубль напрямую — не будет. По его словам, валюта России сможет укрепляться через рост доходов бюджета. Кроме того, Лобода считает, что цены на нефть из-за конфликта лишь предотвратят обвал рубля. Аналитик Финансовой академии Capital Skills Марк Гойхман также заявил о влиянии конфликта на стоимость нефти. По словам эксперта, цены могут достичь пиковых значений 2022—2023 годов, в районе 97-99 долларов за баррель. После урегулирования ситуации они могут снизиться до уровня в 85 долларов. Кроме того, если на Ближнем Востоке развернется полномасштабная война, цена на российскую нефть возрастет, и Европа может начать покупать ее напрямую, отказавшись от санкций, считает член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Никита Масленников, ведущий эксперт Центра политических технологий, предположил, что при скачке цен на нефть до 100 долларов российская экономка пострадает. Из-за высокой стоимости на энергоресурс уменьшится спрос, что очень невыгодно казне РФ, уверен эксперт. В ночь на 14 апреля Иран, Сирия и Ливан атаковали Израиль ракетами и беспилотниками. Причиной ночного удара стала атака израильской армии на иранское консульство в Дамаске, пишет Pravda.Ru. Также Тегеран пообещал «обрушить ад» на Иерусалим, если тот ответит на недавние удары.
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