ФСБ показала видео задержания членов банды, похищавшей алмазное сырье у «Алросы»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФСБ определила, что похищенные алмазы «Алросы» поставлялись армянскому депутату
ФСБ определила, что похищенные алмазы «Алросы» поставлялись армянскому депутату Фото:

ФСБ опубликовала видеозапись задержания участников преступной группы, подозреваемых в хищении алмазного сырья у компании «Алроса». Об этом сообщает Центр общественных связей федеральной службы. Журналисты публикуют соответствующие кадры. 

На видео можно разглядеть сам процесс задержания членов банды с поличным при попытке вывоза крупной партии алмазов. В ходе обысков у подозреваемых обнаружили значительные объемы похищенных алмазов, а также средства и оборудование, которые использовались для сокрытия и транспортировки драгоценных камней.

До этого стало известно, что алмазы, похищенные у российской горнодобывающей компании «Алроса», были направлены в армянскую компанию, конечным владельцем которой является предприниматель и депутат парламента Армении Хачатур Сукиасян. Также сообщалось, что в рамках расследования были задержаны сотрудница указанной фирмы и ее сын, причастные к контрабандной деятельности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ФСБ опубликовала видеозапись задержания участников преступной группы, подозреваемых в хищении алмазного сырья у компании «Алроса». Об этом сообщает Центр общественных связей федеральной службы. Журналисты публикуют соответствующие кадры.  На видео можно разглядеть сам процесс задержания членов банды с поличным при попытке вывоза крупной партии алмазов. В ходе обысков у подозреваемых обнаружили значительные объемы похищенных алмазов, а также средства и оборудование, которые использовались для сокрытия и транспортировки драгоценных камней. До этого стало известно, что алмазы, похищенные у российской горнодобывающей компании «Алроса», были направлены в армянскую компанию, конечным владельцем которой является предприниматель и депутат парламента Армении Хачатур Сукиасян. Также сообщалось, что в рамках расследования были задержаны сотрудница указанной фирмы и ее сын, причастные к контрабандной деятельности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...