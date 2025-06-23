ФСБ показала видео задержания членов банды, похищавшей алмазное сырье у «Алросы»

ФСБ опубликовала видеозапись задержания участников преступной группы, подозреваемых в хищении алмазного сырья у компании «Алроса». Об этом сообщает Центр общественных связей федеральной службы. Журналисты публикуют соответствующие кадры.
На видео можно разглядеть сам процесс задержания членов банды с поличным при попытке вывоза крупной партии алмазов. В ходе обысков у подозреваемых обнаружили значительные объемы похищенных алмазов, а также средства и оборудование, которые использовались для сокрытия и транспортировки драгоценных камней.
До этого стало известно, что алмазы, похищенные у российской горнодобывающей компании «Алроса», были направлены в армянскую компанию, конечным владельцем которой является предприниматель и депутат парламента Армении Хачатур Сукиасян. Также сообщалось, что в рамках расследования были задержаны сотрудница указанной фирмы и ее сын, причастные к контрабандной деятельности.
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