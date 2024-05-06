Появилось фото с места атаки ВСУ по автобусу с мирными людьми в Белгородской области

Гладков опубликовал фото с места удара БПЛА по местным жителям
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
ВСУ ударили беспилотниками по автомобилям с местными жителями Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные атаковали с помощью дронов три автомобиля в районе села Березовка Белгородской области. Фото с места обстрела опубликовал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На месте работают все оперативные службы. Информация уточняется», — написал Гладков в своем telegram-канале. К своей публикации он прикрепил фото с места происшествия.

Ранее сообщалось, что два автомобиля атаковали в Белгородской области с помощью БПЛА. Они перевозили сотрудников свинокомплекса ГК «Агро-Белгорье».

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские военные атаковали с помощью дронов три автомобиля в районе села Березовка Белгородской области. Фото с места обстрела опубликовал губернатор региона Вячеслав Гладков. «На месте работают все оперативные службы. Информация уточняется», — написал Гладков в своем telegram-канале. К своей публикации он прикрепил фото с места происшествия. Ранее сообщалось, что два автомобиля атаковали в Белгородской области с помощью БПЛА. Они перевозили сотрудников свинокомплекса ГК «Агро-Белгорье».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...