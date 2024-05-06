Появилось фото с места атаки ВСУ по автобусу с мирными людьми в Белгородской области

ВСУ ударили беспилотниками по автомобилям с местными жителями
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские военные атаковали с помощью дронов три автомобиля в районе села Березовка Белгородской области. Фото с места обстрела опубликовал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«На месте работают все оперативные службы. Информация уточняется», — написал Гладков
Ранее сообщалось, что два автомобиля атаковали в Белгородской области с помощью БПЛА. Они перевозили сотрудников свинокомплекса ГК «Агро-Белгорье».
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