Определено будущее министра культуры Любимовой после перестановок в правительстве

«Ведомости»: министр культуры Любимова останется в правительстве
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Пресс-конференция Министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой в пресс-центре "Россия Сегодня". 19 апреля 2024. Москва, любимова ольга
Ольга Любимова в новом правительстве сохранит за собой пост Фото:
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Исполняющая обязанности министра культуры России Ольга Любимова, скорее всего сохранит свой пост в новом составе правительства. Об этом сообщили источники, близкие к процессу кадровых изменений.

«Руководство страны довольно работой Любимовой», — утверждает один из собеседников издания «Ведомости». Это также подтвердили другие источники, включая федерального чиновника и представителей медиакомпаний.

Подтверждение о сохранении Любимовой на посту министра культуры приходит на фоне ряда кадровых перестановок после инаугурации президента. Ольга Любимова вступила в должность в январе 2020 года и с тех пор занималась реализацией множества значимых проектов в сфере культуры.

После вступления Владимира Путина в должность президента России, согласно Конституции, в стране должна произойти смена состава правительства. 10 мая Госдума переизбрала премьер-министра Михаила Мишустина.

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Исполняющая обязанности министра культуры России Ольга Любимова, скорее всего сохранит свой пост в новом составе правительства. Об этом сообщили источники, близкие к процессу кадровых изменений. «Руководство страны довольно работой Любимовой», — утверждает один из собеседников издания «Ведомости». Это также подтвердили другие источники, включая федерального чиновника и представителей медиакомпаний. Подтверждение о сохранении Любимовой на посту министра культуры приходит на фоне ряда кадровых перестановок после инаугурации президента. Ольга Любимова вступила в должность в январе 2020 года и с тех пор занималась реализацией множества значимых проектов в сфере культуры. После вступления Владимира Путина в должность президента России, согласно Конституции, в стране должна произойти смена состава правительства. 10 мая Госдума переизбрала премьер-министра Михаила Мишустина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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