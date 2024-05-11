Политика Власть Определено будущее министра культуры Любимовой после перестановок в правительстве «Ведомости»: министр культуры Любимова останется в правительстве 11 мая 2024 в 16:08 Размер текста - 17 + Ольга Любимова в новом правительстве сохранит за собой пост Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Новость по теме Какие перестановки ожидаются в новом правительстве: прогнозы Исполняющая обязанности министра культуры России Ольга Любимова, скорее всего сохранит свой пост в новом составе правительства. Об этом сообщили источники, близкие к процессу кадровых изменений. «Руководство страны довольно работой Любимовой», — утверждает один из собеседников издания «Ведомости». Это также подтвердили другие источники, включая федерального чиновника и представителей медиакомпаний. Подтверждение о сохранении Любимовой на посту министра культуры приходит на фоне ряда кадровых перестановок после инаугурации президента. Ольга Любимова вступила в должность в январе 2020 года и с тех пор занималась реализацией множества значимых проектов в сфере культуры. После вступления Владимира Путина в должность президента России, согласно Конституции, в стране должна произойти смена состава правительства. 10 мая Госдума переизбрала премьер-министра Михаила Мишустина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Исполняющая обязанности министра культуры России Ольга Любимова, скорее всего сохранит свой пост в новом составе правительства. Об этом сообщили источники, близкие к процессу кадровых изменений. «Руководство страны довольно работой Любимовой», — утверждает один из собеседников издания «Ведомости». Это также подтвердили другие источники, включая федерального чиновника и представителей медиакомпаний. Подтверждение о сохранении Любимовой на посту министра культуры приходит на фоне ряда кадровых перестановок после инаугурации президента. Ольга Любимова вступила в должность в январе 2020 года и с тех пор занималась реализацией множества значимых проектов в сфере культуры. После вступления Владимира Путина в должность президента России, согласно Конституции, в стране должна произойти смена состава правительства. 10 мая Госдума переизбрала премьер-министра Михаила Мишустина. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям