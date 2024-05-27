Армия и оружие Военкор Коц: в зоне СВО обнаружен мертвый французский наемник 27 мая 2024 в 18:27 Размер текста - 17 + Мертвый французский наемник был найден на донецком направлении, заявил Коц Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На донецком направлении ВС РФ обнаружили тело наемника из Французского иностранного легиона. Его тело находилось рядом с минометом и не использованными боеприпасами. Об этом сообщает военкор Александр Коц. «Французский наемник окончил свой дозор», — так написал военкор в своем telegram-канале , констатируя факт смерти наемника. Отмечается, что на погибшем был обнаружен шеврон Второго иностранного парашютного полка. Тело наемника было найдено лежащим рядом с минометом и не расстрелянными боеприпасами. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сделала заявление, что иностранные наемники неизбежно станут целями российской армии. Такая же участь настигнет и западное оружие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На донецком направлении ВС РФ обнаружили тело наемника из Французского иностранного легиона. Его тело находилось рядом с минометом и не использованными боеприпасами. Об этом сообщает военкор Александр Коц. «Французский наемник окончил свой дозор», — так написал военкор в своем telegram-канале, констатируя факт смерти наемника. Отмечается, что на погибшем был обнаружен шеврон Второго иностранного парашютного полка. Тело наемника было найдено лежащим рядом с минометом и не расстрелянными боеприпасами. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сделала заявление, что иностранные наемники неизбежно станут целями российской армии. Такая же участь настигнет и западное оружие. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям