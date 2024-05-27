Военкор Коц: в зоне СВО обнаружен мертвый французский наемник

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Мертвый французский наемник был найден на донецком направлении, заявил Коц Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На донецком направлении ВС РФ обнаружили тело наемника из Французского иностранного легиона. Его тело находилось рядом с минометом и не использованными боеприпасами. Об этом сообщает военкор Александр Коц.

«Французский наемник окончил свой дозор», — так написал военкор в своем telegram-канале, констатируя факт смерти наемника. Отмечается, что на погибшем был обнаружен шеврон Второго иностранного парашютного полка. Тело наемника было найдено лежащим рядом с минометом и не расстрелянными боеприпасами.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сделала заявление, что иностранные наемники неизбежно станут целями российской армии. Такая же участь настигнет и западное оружие.

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На донецком направлении ВС РФ обнаружили тело наемника из Французского иностранного легиона. Его тело находилось рядом с минометом и не использованными боеприпасами. Об этом сообщает военкор Александр Коц. «Французский наемник окончил свой дозор», — так написал военкор в своем telegram-канале, констатируя факт смерти наемника. Отмечается, что на погибшем был обнаружен шеврон Второго иностранного парашютного полка. Тело наемника было найдено лежащим рядом с минометом и не расстрелянными боеприпасами. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сделала заявление, что иностранные наемники неизбежно станут целями российской армии. Такая же участь настигнет и западное оружие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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