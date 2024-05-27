Военкор Коц: в зоне СВО обнаружен мертвый французский наемник

На донецком направлении ВС РФ обнаружили тело наемника из Французского иностранного легиона. Его тело находилось рядом с минометом и не использованными боеприпасами. Об этом сообщает военкор Александр Коц.
«Французский наемник окончил свой дозор», — так написал военкор в своем telegram-канале, констатируя факт смерти наемника. Отмечается, что на погибшем был обнаружен шеврон Второго иностранного парашютного полка. Тело наемника было найдено лежащим рядом с минометом и не расстрелянными боеприпасами.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сделала заявление, что иностранные наемники неизбежно станут целями российской армии. Такая же участь настигнет и западное оружие.
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На донецком направлении ВС РФ обнаружили тело наемника из Французского иностранного легиона. Его тело находилось рядом с минометом и не использованными боеприпасами. Об этом сообщает военкор Александр Коц. «Французский наемник окончил свой дозор», — так написал военкор в своем telegram-канале, констатируя факт смерти наемника. Отмечается, что на погибшем был обнаружен шеврон Второго иностранного парашютного полка. Тело наемника было найдено лежащим рядом с минометом и не расстрелянными боеприпасами. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сделала заявление, что иностранные наемники неизбежно станут целями российской армии. Такая же участь настигнет и западное оружие.