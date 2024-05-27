В Минобороны РФ подтвердили атаку ВСУ в Подмосковье

Объект сбит над Балашихой
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над подмосковной Балашихой системами ПВО был сбит малоразмерный воздушный шар. Об этом сообщает Минобороны.
«Около 21.00 мск дежурными средствами ПВО над территорией Московской области уничтожен малоразмерный воздушный шар», — говорится в сообщении ведомства.
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