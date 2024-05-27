В Минобороны РФ подтвердили атаку ВСУ в Подмосковье

27 мая 2024 в 23:35 Размер текста - 17 +

Объект сбит над Балашихой Фото: Sgt. Alexandra Shea / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Над подмосковной Балашихой системами ПВО был сбит малоразмерный воздушный шар. Об этом сообщает Минобороны. «Около 21.00 мск дежурными средствами ПВО над территорией Московской области уничтожен малоразмерный воздушный шар», — говорится в сообщении ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Над подмосковной Балашихой системами ПВО был сбит малоразмерный воздушный шар. Об этом сообщает Минобороны. «Около 21.00 мск дежурными средствами ПВО над территорией Московской области уничтожен малоразмерный воздушный шар», — говорится в сообщении ведомства.