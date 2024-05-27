27 мая 2024

В Минобороны РФ подтвердили атаку ВСУ в Подмосковье

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Объект сбит над Балашихой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над подмосковной Балашихой системами ПВО был сбит малоразмерный воздушный шар. Об этом сообщает Минобороны.

«Около 21.00 мск дежурными средствами ПВО над территорией Московской области уничтожен малоразмерный воздушный шар», — говорится в сообщении ведомства.

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Над подмосковной Балашихой системами ПВО был сбит малоразмерный воздушный шар. Об этом сообщает Минобороны. «Около 21.00 мск дежурными средствами ПВО над территорией Московской области уничтожен малоразмерный воздушный шар», — говорится в сообщении ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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