В Париже у Эйфелевой башни поставили гробы из-за планов ввести войска на Украину

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У Эйфелевой башни установили несколько гробов, пишет Le Figaro
У Эйфелевой башни установили несколько гробов, пишет Le Figaro Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В столице Франции Париже на этих выходных активисты предприняли символический акт протеста против намерений президента страны Эммануэля Макрона отправить французских солдат на помощь Украине. У Эйфелевой башни были обнаружены пять гробов, покрытых французским флагом и с транспарантом «Французские солдаты, погибшие в Украине».

«В эту субботу утром, незадолго до девяти часов утра, в Париже обнаружили у подножия Эйфелевой башни пять деревянных гробов в натуральную величину», — сообщает Le Figaro. Там добавили, что гробы были покрыты флагом Франции и транспарантом «Французские солдаты, погибшие в Украине».

Как выяснилось, гробы были изготовлены из гипса, а не из дерева. Полиции удалось задержать троих причастных к этой акции — водителя фургона, который доставил гробы, и двух его сообщников, планировавших отправиться на автобусе в Берлин. По словам водителя, ему заплатили 40 евро за доставку груза и высадку людей.

Прокуратура Парижа возбудила уголовное дело по факту «умышленного насилия» в связи с этим инцидентом. Очевидно, таким образом активисты хотели привлечь внимание общественности к своему несогласию с военным вмешательством Франции в конфликт на Украине, заключили в материале.

Макрон планирует объявить об отправке нескольких сотен военных инструкторов на Украину 6 июня, в годовщину высадки союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии. Основная цель — обучение украинских военных, в том числе пилотированию истребителей F-16, которые Украина скоро получит. Также французский президент поддерживает удары по военным объектам на территории России, передает «Национальная служба новостей». 

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В столице Франции Париже на этих выходных активисты предприняли символический акт протеста против намерений президента страны Эммануэля Макрона отправить французских солдат на помощь Украине. У Эйфелевой башни были обнаружены пять гробов, покрытых французским флагом и с транспарантом «Французские солдаты, погибшие в Украине». «В эту субботу утром, незадолго до девяти часов утра, в Париже обнаружили у подножия Эйфелевой башни пять деревянных гробов в натуральную величину», — сообщает Le Figaro. Там добавили, что гробы были покрыты флагом Франции и транспарантом «Французские солдаты, погибшие в Украине». Как выяснилось, гробы были изготовлены из гипса, а не из дерева. Полиции удалось задержать троих причастных к этой акции — водителя фургона, который доставил гробы, и двух его сообщников, планировавших отправиться на автобусе в Берлин. По словам водителя, ему заплатили 40 евро за доставку груза и высадку людей. Прокуратура Парижа возбудила уголовное дело по факту «умышленного насилия» в связи с этим инцидентом. Очевидно, таким образом активисты хотели привлечь внимание общественности к своему несогласию с военным вмешательством Франции в конфликт на Украине, заключили в материале. Макрон планирует объявить об отправке нескольких сотен военных инструкторов на Украину 6 июня, в годовщину высадки союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии. Основная цель — обучение украинских военных, в том числе пилотированию истребителей F-16, которые Украина скоро получит. Также французский президент поддерживает удары по военным объектам на территории России, передает «Национальная служба новостей». 
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© Служба новостей «URA.RU»
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