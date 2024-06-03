Король Испании Филипп попал в скандал из-за многочисленных измен жены

Король Испании знал об изменах своей жены и был глубоко подавлен из-за этого, пишет изданиеФото: ANDY RAIN/EPA/ТАСС
Король Испании Филипп VI впервые вышел на публику после скандала из-за выхода книги испанского журналиста Хайме Пеньяфиэля «Безмолвие Летиции», где был разоблачен любовник его жены, королевы Летиции. Об этом сообщает Daily Mail.
«Королева Испании Летиция была замечена со своим мужем, королем Филиппом, впервые с тех пор, как появилась сенсационная книга, в которой утверждается, что он [король] был „раздавлен и уничтожен“ ее предполагаемой неверностью», — передает издание. В Мадриде монархи поучаствовали во встрече со спонсорами Галереи королевских коллекций. При этом Филипп имел невозмутимый вид.
Книга рассказывает об отношения предполагаемого любовника Летиции — предпринимателя Хайме Дель Бурго. В тексте утверждается, что Филипп знал об изменах жены. Такая информация стала доступна благодаря отчетам королевских телохранителей, которые сопровождали ее во всех поездках и были обязаны сообщать о ее перемещениях.
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Король Испании Филипп VI впервые вышел на публику после скандала из-за выхода книги испанского журналиста Хайме Пеньяфиэля «Безмолвие Летиции», где был разоблачен любовник его жены, королевы Летиции. Об этом сообщает Daily Mail. «Королева Испании Летиция была замечена со своим мужем, королем Филиппом, впервые с тех пор, как появилась сенсационная книга, в которой утверждается, что он [король] был „раздавлен и уничтожен“ ее предполагаемой неверностью», — передает издание. В Мадриде монархи поучаствовали во встрече со спонсорами Галереи королевских коллекций. При этом Филипп имел невозмутимый вид. Книга рассказывает об отношения предполагаемого любовника Летиции — предпринимателя Хайме Дель Бурго. В тексте утверждается, что Филипп знал об изменах жены. Такая информация стала доступна благодаря отчетам королевских телохранителей, которые сопровождали ее во всех поездках и были обязаны сообщать о ее перемещениях.