Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс обвинил Россию в кампании диверсионных попыток: поджогах военных баз и гражданской инфраструктуры по всей Европе. По мнению латвийского лидера, если Запад на это не ответит, то количество подобных инцидентов увеличится.
«Россия пытается дать понять, что она всемогуща и может беспокоить наши общества <...> Это также проверка нашей реакции, потому что, если мы не ответим, количество атак увеличится», — заявил Ринкевичс Financial Times. Он также отметил, что союзники по НАТО сейчас пытаются выяснить, как реагировать на диверсии.
Ранее сообщалось, что Россия якобы тайно занимается подготовкой диверсий по всей Европе. В материале газета Financial Times к диверсиям со стороны РФ приписали взрывы и поджоги, угрожающие инфраструктуре европейских стран.
Однако в Кремле сообщили, что подобные публикации являются голословными обвинениями против Москвы, которых с каждым разом становится все больше и больше. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не придают этому серьезного значения.
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