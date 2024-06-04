Президент Латвии обвинил Россию в поджоге баз НАТО

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Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что Россия устраивает диверсии в Европе
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что Россия устраивает диверсии в Европе Фото:

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс обвинил Россию в кампании диверсионных попыток: поджогах военных баз и гражданской инфраструктуры по всей Европе. По мнению латвийского лидера, если Запад на это не ответит, то количество подобных инцидентов увеличится. 

«Россия пытается дать понять, что она всемогуща и может беспокоить наши общества <...> Это также проверка нашей реакции, потому что, если мы не ответим, количество атак увеличится», — заявил Ринкевичс Financial Times. Он также отметил, что союзники по НАТО сейчас пытаются выяснить, как реагировать на диверсии. 

Ранее сообщалось, что Россия якобы тайно занимается подготовкой диверсий по всей Европе. В материале газета Financial Times к диверсиям со стороны РФ приписали взрывы и поджоги, угрожающие инфраструктуре европейских стран.

Однако в Кремле сообщили, что подобные публикации являются голословными обвинениями против Москвы, которых с каждым разом становится все больше и больше. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не придают этому серьезного значения. 

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Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс обвинил Россию в кампании диверсионных попыток: поджогах военных баз и гражданской инфраструктуры по всей Европе. По мнению латвийского лидера, если Запад на это не ответит, то количество подобных инцидентов увеличится.  «Россия пытается дать понять, что она всемогуща и может беспокоить наши общества <...> Это также проверка нашей реакции, потому что, если мы не ответим, количество атак увеличится», — заявил Ринкевичс Financial Times. Он также отметил, что союзники по НАТО сейчас пытаются выяснить, как реагировать на диверсии.  Ранее сообщалось, что Россия якобы тайно занимается подготовкой диверсий по всей Европе. В материале газета Financial Times к диверсиям со стороны РФ приписали взрывы и поджоги, угрожающие инфраструктуре европейских стран. Однако в Кремле сообщили, что подобные публикации являются голословными обвинениями против Москвы, которых с каждым разом становится все больше и больше. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не придают этому серьезного значения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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