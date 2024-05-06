Песков назвал несерьезным материал FT про готовность РФ устраивать теракты в ЕС

В Кремле не относятся серьезно к материалу газеты Financial Times, в котором шла речь о планах России устраивать диверсии в Европе. Данные публикации являются голословными обвинениями против Москвы, которых с каждым разом становится все больше и больше. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не знаем. Это не похоже на серьезный материал. Это очередные голословные обвинения в адрес нашей страны. Их становится все больше и больше. Мы относимся к таким сообщениям соответствующим образом», — заявил Песков.
Financial Times в своем материале 5 мая писало о том, что Россия якобы готовит диверсионные акты в Европе. Источники в трех европейских спецслужбах предупредили о возможных «взрывах и поджогах».
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