Песков назвал несерьезным материал FT про готовность РФ устраивать теракты в ЕС

06 мая 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

Против России сыпятся голословные обвинения, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле не относятся серьезно к материалу газеты Financial Times, в котором шла речь о планах России устраивать диверсии в Европе. Данные публикации являются голословными обвинениями против Москвы, которых с каждым разом становится все больше и больше. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы не знаем. Это не похоже на серьезный материал. Это очередные голословные обвинения в адрес нашей страны. Их становится все больше и больше. Мы относимся к таким сообщениям соответствующим образом», — заявил Песков. Financial Times в своем материале 5 мая писало о том, что Россия якобы готовит диверсионные акты в Европе. Источники в трех европейских спецслужбах предупредили о возможных «взрывах и поджогах». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле не относятся серьезно к материалу газеты Financial Times, в котором шла речь о планах России устраивать диверсии в Европе. Данные публикации являются голословными обвинениями против Москвы, которых с каждым разом становится все больше и больше. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы не знаем. Это не похоже на серьезный материал. Это очередные голословные обвинения в адрес нашей страны. Их становится все больше и больше. Мы относимся к таким сообщениям соответствующим образом», — заявил Песков. Financial Times в своем материале 5 мая писало о том, что Россия якобы готовит диверсионные акты в Европе. Источники в трех европейских спецслужбах предупредили о возможных «взрывах и поджогах».