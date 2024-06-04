04 июня 2024

Интерпол отказался выдать ордер на арест экс-судьи Шмидта, бежавшего в Беларусь

© Служба новостей «URA.RU»
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Интерпол не разрешает передавать данные по действиям против безопасности государства
Интерпол не разрешает передавать данные по действиям против безопасности государства Фото:

Интерпол не согласился выдать запрошенный Польшей ордер на арест бывшего судьи воеводского административного суда в Варшаве Томаша Шмидта, сбежавшего в Белоруссию. Об этом рассказала агентству PAP пресс-секретарь Главной комендатуры польской полиции Катажина Новак.

«Интерпол отказался выдать красное уведомление в отношении судьи Томаша Шмидта в связи с тем, что он не разрешает передавать по своим каналам данные по действиям против безопасности государства, которые определяются как политические преступления», — заявила Новак. Ее слова приводит ТАСС.

Томаш Шмидт ушел в отставку и попросил политическое убежище в Белоруссии в начале мая. Он объяснил свое решение возможностью безопасно и свободно выражать свою позицию. Мужчина был заочно арестован судом в Польше на три месяца, а министр иностранных дел страны Радослав Сикорский назвал его предателем. На следующий день национальная прокуратура страны объявила Шмидта в розыск, передает RT.

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Интерпол не согласился выдать запрошенный Польшей ордер на арест бывшего судьи воеводского административного суда в Варшаве Томаша Шмидта, сбежавшего в Белоруссию. Об этом рассказала агентству PAP пресс-секретарь Главной комендатуры польской полиции Катажина Новак. «Интерпол отказался выдать красное уведомление в отношении судьи Томаша Шмидта в связи с тем, что он не разрешает передавать по своим каналам данные по действиям против безопасности государства, которые определяются как политические преступления», — заявила Новак. Ее слова приводит ТАСС. Томаш Шмидт ушел в отставку и попросил политическое убежище в Белоруссии в начале мая. Он объяснил свое решение возможностью безопасно и свободно выражать свою позицию. Мужчина был заочно арестован судом в Польше на три месяца, а министр иностранных дел страны Радослав Сикорский назвал его предателем. На следующий день национальная прокуратура страны объявила Шмидта в розыск, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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