Глава МИД Польши назвал предателем судью, который попросил убежища в Белоруссии

06 мая 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

Сикорский возмущен бегством Шмидта в Белоруссию Фото: Кардашов Антон / Агентство «Москва» Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что судья второго отделения Воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт является предателем. Ранее Шмидт попросил политическое убежище в Белоруссии. «Раньше у нас был предатель [солдат Эмиль Чечко]. Это в чем-то похожий случай», — передает TVP Info слова Сикорского. Он добавил, что Шмидт участвовал в политической «охоте на ведьм» во время правления предыдущего состава правительства. Для министра подобный поступок является возмутительным, заявил Сикорский. Он также отметил, что шокирован бегством Шмидта и не знает достаточно информации об этом. Ранее Томас Шмидт попросил политического убежища в Белоруссии. Он добавил, что в этой стране он сможет свободно и безопасно высказывать свою позицию. На данный момент просьба судьи официально не оформлена, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что судья второго отделения Воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт является предателем. Ранее Шмидт попросил политическое убежище в Белоруссии. «Раньше у нас был предатель [солдат Эмиль Чечко]. Это в чем-то похожий случай», — передает TVP Info слова Сикорского. Он добавил, что Шмидт участвовал в политической «охоте на ведьм» во время правления предыдущего состава правительства. Для министра подобный поступок является возмутительным, заявил Сикорский. Он также отметил, что шокирован бегством Шмидта и не знает достаточно информации об этом. Ранее Томас Шмидт попросил политического убежища в Белоруссии. Он добавил, что в этой стране он сможет свободно и безопасно высказывать свою позицию. На данный момент просьба судьи официально не оформлена, передает RT.