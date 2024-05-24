В Telegram произошел сбой

Telegram тормозит в мобильной версии, сообщают пользователи
Пользователи Telegram жалуются на сбои в мессенджере. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Жалобы начались в районе 17:00, их число превысило тысячу. Пользователи жалуются, что Telegram тормозит в мобильной версии, сообщения не отправляются. С проблемами, прежде всего, столкнулись жители Московской, Лениградской, Нижегородской и Свердловской областей.
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