В Telegram произошел сбой

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Клипарт Google и Telegram. Тюмень, смартфон, telegram, телеграм
Telegram тормозит в мобильной версии, сообщают пользователи Фото:

Пользователи Telegram жалуются на сбои в мессенджере. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Жалобы начались в районе 17:00, их число превысило тысячу. Пользователи жалуются, что Telegram тормозит в мобильной версии, сообщения не отправляются. С проблемами, прежде всего, столкнулись жители Московской, Лениградской, Нижегородской и Свердловской областей.

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Пользователи Telegram жалуются на сбои в мессенджере. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Жалобы начались в районе 17:00, их число превысило тысячу. Пользователи жалуются, что Telegram тормозит в мобильной версии, сообщения не отправляются. С проблемами, прежде всего, столкнулись жители Московской, Лениградской, Нижегородской и Свердловской областей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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