Пилот упавшего в Первоуральске вертолета хотел провести экскурсию вокруг поселка

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ардм и Моор посетили Надым, вертолет
На борту был бизнесмен и его подруга — дизайнер (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Вертолет совершил жесткую посадку в Свердловской области, есть пострадавшие

Бизнесмен, пилот вертолета, Игорь Чистовский хотел провести обзорную экскурсию вокруг поселка Билимбай (Свердловская область) для дизайнера Эльнары Дворниковой. Но борт совершил жесткую посадку в лесу рядом с базой «Светофор». Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«Пилот намеревался провести обзорную экскурсию вокруг поселка Билимбай, и в этот момент машина стала падать. На месте происшествия работали 12 сотрудников полиции, точная причина ЧП будет установлена в ходе расследования», — пояснил Горелых. По его словам, у Чистовского не было летного удостоверения.

Крушение произошло 12 июня в поселке Билимбай. После этого Чистовского и Дворникову увезли в больницу с тяжелыми травмами. Следователи возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Подробнее о случившемся — в сюжете агентства.

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Бизнесмен, пилот вертолета, Игорь Чистовский хотел провести обзорную экскурсию вокруг поселка Билимбай (Свердловская область) для дизайнера Эльнары Дворниковой. Но борт совершил жесткую посадку в лесу рядом с базой «Светофор». Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Пилот намеревался провести обзорную экскурсию вокруг поселка Билимбай, и в этот момент машина стала падать. На месте происшествия работали 12 сотрудников полиции, точная причина ЧП будет установлена в ходе расследования», — пояснил Горелых. По его словам, у Чистовского не было летного удостоверения. Крушение произошло 12 июня в поселке Билимбай. После этого Чистовского и Дворникову увезли в больницу с тяжелыми травмами. Следователи возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Подробнее о случившемся — в сюжете агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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