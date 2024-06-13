Пилот упавшего в Первоуральске вертолета хотел провести экскурсию вокруг поселка

Бизнесмен, пилот вертолета, Игорь Чистовский хотел провести обзорную экскурсию вокруг поселка Билимбай (Свердловская область) для дизайнера Эльнары Дворниковой. Но борт совершил жесткую посадку в лесу рядом с базой «Светофор». Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
«Пилот намеревался провести обзорную экскурсию вокруг поселка Билимбай, и в этот момент машина стала падать. На месте происшествия работали 12 сотрудников полиции, точная причина ЧП будет установлена в ходе расследования», — пояснил Горелых. По его словам, у Чистовского не было летного удостоверения.
Крушение произошло 12 июня в поселке Билимбай. После этого Чистовского и Дворникову увезли в больницу с тяжелыми травмами. Следователи возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Подробнее о случившемся — в сюжете агентства.
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