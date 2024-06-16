Бастрыкин заинтересовался свердловским селом, где отсутствует питьевая вода

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Жители поселка вынуждены покупать питьевую воду за собственный счет
Жители поселка вынуждены покупать питьевую воду за собственный счет Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин велел провести проверку в селе Зюзельском (Свердловская область), где исчезла питьевая вода из-за добычи базальта. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

«Указанная деятельность может негативно сказаться на здоровье местных жителей, а также привести к загрязнению единственного источника водозабора. В настоящее время поступающая в жилые дома вода непригодна для питья, в связи с чем граждане вынуждены приобретать бутилированную воду за счет собственных средств», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.

Жители поселка обратились к Бастрыкину после открытия базальтового месторождения рядом с жилыми домами. По их мнению, из-за открытия карьера загрязнилось озеро, являющееся для сельчан источником питьевой воды.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин велел провести проверку в селе Зюзельском (Свердловская область), где исчезла питьевая вода из-за добычи базальта. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области. «Указанная деятельность может негативно сказаться на здоровье местных жителей, а также привести к загрязнению единственного источника водозабора. В настоящее время поступающая в жилые дома вода непригодна для питья, в связи с чем граждане вынуждены приобретать бутилированную воду за счет собственных средств», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Жители поселка обратились к Бастрыкину после открытия базальтового месторождения рядом с жилыми домами. По их мнению, из-за открытия карьера загрязнилось озеро, являющееся для сельчан источником питьевой воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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