Бастрыкин заинтересовался свердловским селом, где отсутствует питьевая вода

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин велел провести проверку в селе Зюзельском (Свердловская область), где исчезла питьевая вода из-за добычи базальта. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.
«Указанная деятельность может негативно сказаться на здоровье местных жителей, а также привести к загрязнению единственного источника водозабора. В настоящее время поступающая в жилые дома вода непригодна для питья, в связи с чем граждане вынуждены приобретать бутилированную воду за счет собственных средств», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.
Жители поселка обратились к Бастрыкину после открытия базальтового месторождения рядом с жилыми домами. По их мнению, из-за открытия карьера загрязнилось озеро, являющееся для сельчан источником питьевой воды.
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